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Молодий боєць з Одеської області помер від ран у харківському шпиталі

Молодий боєць з Одеської області помер від ран у харківському шпиталі

Мешканець селища Окни Одеської області Юрій Прачук, який пішов добровольцем на фронт, помер у харківському шпиталі від ран, отриманих у зоні бойових дій.

Як повідомили в Окнянській громаді, зовсім молодого юнака Юрія Прачука було тяжко поранено внаслідок ворожих артилерійських обстрілів під час виконання бойового завдання неподалік населеного пункту Степова Новоселівка Куп’янського району Харківської області.

«Юрій Олександрович пішов захищати Україну свідомо, підписавши контракт. І робив свою чоловічу справу чесно, сміливо i мужньо.
На жаль, його життя обірвалося на самому злеті… Йому б тільки жити, радіти кожному дню і дарувати рідним свою увагу та любов…
Цей хлопчина справжній Герой. Він віддав своє молоде життя за свободу та незалежність нашої держави. За нас із вами.
Усі, хто знав Юрія, пам’ятатимуть його як доброзичливого юнака, який будував багато планів на життя…»

– йдеться у повідомленні.

А у Facebook-групі Захаровського професійного ліцею розповіли, що Юрій закінчив Окнянське відділення професійно-технічного ліцею, де здобув освіту електромонтера, і одразу ж став до лав захисників України. Він став уже третім випускником цього навчального закладу, життя якого забрала війна.

Боєць із селища Вікни Юрій Прачук

Фото з Facebook-сторінки Захаровського професійного ліцею

Про дату прощання з Героєм буде повідомлено додатково.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що на Луганщині загинув мешканець міста Южного Сергій Дмитрієв.

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