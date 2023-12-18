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Еще одна попытка: в Одессе снова будут голосовать за переименование улиц

Еще одна попытка: в Одессе снова будут голосовать за переименование улиц

На следующем заседании Одесского городского совета депутаты будут рассматривать названия 84 улиц, которые должны быть изменены. За часть из них депутаты уже отказывались голосовать положительно.

Об этом сообщили на сайте Одесского городского совета.

Среди перечисленных топонимов Одессы, которые должны изменить свое название, остались в списке «фруктовые» названия, которые на прошлой сессии забраковал депутат Роман Сеник, назвав варианты новых названий «слабенькими».

переименование улиц

Переименование улиц

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Напомним, депутаты провалили предыдущее переименование, поскольку не понимали, почему улицы должны носить названия Персиковая, Облепиховая, Сливовая, Томатная.

В то же время, не принятое депутатами решение, не позволяет изменить и другие топонимы, которые предложила историко-топонимическая комиссия и за которые проголосовали одесситы.

Речь идет об улице Генерала Бочарова, которая будет называться в честь Героя Украины Владислава Бувалкина.

Наибольшее количество изменяющих названия объектов находится в Хаджибейском районе Одессы — 37, в Пересыпском районе — 30, Киевском — 12 и в Приморском — пять.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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