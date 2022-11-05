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Мэр Одессы уже не прочь проголосовать за демонтаж памятника Екатерине II

Мэр Одессы уже не прочь проголосовать за демонтаж памятника Екатерине II

Голосование на платформе «Социально активный гражданин», посвященное дальнейшей судьбе памятника «Основателям Одессы» (известного как памятник Екатерине II), завершено. Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади.

Об этом написал на своей странице в Facebook городской голова Одессы Геннадий Труханов.

«Несмотря на войну, которая идет в нашей стране, нам удалось соблюсти законную демократическую процедуру. Вопреки попыткам провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе, наша громада сохранила верность демократическим ценностям. Я благодарен каждому одесситу, который принял участие в голосовании»,

– отметил мэр.

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Как сообщил Труханов, следующим шагом станет вынесение вопроса демонтажа памятника на ближайшую сессию городского совета. А сам мэр уже обратился к профильной комиссии горсовета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения.

«Убежден, что результаты свободного голосования на платформе «Социально активный гражданин» будут учтены депутатами городского совета, за которыми остается принятие окончательного решения. Лично я буду голосовать «За» демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад»,

– добавил городской голова Одессы.

Труханов также заверил, что «в ближайшее время в этом вопросе будет поставлена окончательная точка – в рамках общепринятых демократических норм и действующего украинского законодательства».

Отметим, что ранее Труханов заявлял, что «не стоит переписывать историю», а в Одессе надо создать парковый комплекс «Имперского и Советского прошлого», куда должна быть перемещена часть архитектурных памяток Одессы.

Напомним, 20 октября завершился опрос жителей Одессы на официальном сайте города относительно судьбы памятника. В нем приняли участие 7 796 одесситов, ответивших на семь вопросов организаторов, причем 50,2% жителей (3 914 участников) высказались за вариант демонтажа памятника.

А на прошедшей неделе у скандального памятника снова отметились одесские активисты: участники общественных организаций «Зеленый лист» и «Демократична сокыра» «приодели» русскую императрицу в костюм палача и прицепили к ее руке петлю. Свои действия они назвали «перформансом», цель которого – показать роль Екатерины Второй в истории Украины.

Ранее российский диктатор путин, выступая на Валдайском форуме, заявил, что Екатерина Вторая основала Одессу, а украинские националисты якобы «не решаются» снести ее памятник. Таким образом, террорист номер один в мире подтодкнул одесситов к принятию решения о сносе памятника, давно ставшего своего рода маркером «русского мира» в Одессе.

Статья на тему: Снос памятника Екатерине II: кто и когда может это сделать

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Редакция ПРОФИЛЬ

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