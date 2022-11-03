Памятник Екатерине ІІ переодели в костюм палача: кто и зачем это сделал? (видео)

Статую Екатерины II в Одессе 2 октября утром переодели в костюм палача: прицепили на голову колпак, а руке петлю.

Вскоре стало известно, что новый «прикид» российской императрице обеспечили активисты из общественных организаций «Зеленый лист» и «Демократична сокыра».

Свои действия они назвали перформансом, цель которого – показать роль Екатерины Второй в истории Украины. Ведь она уничтожила Запорожскую сечь и гетманство в Украине. Запрещала украинский язык.

«Я считаю, что в таком виде (палача – ред.) эта статуя императрицы российской выглядит намного лучше. Маркеры русского мира в Одессе должны быть прикрыты, по крайней мере. Если городская власть не может их убрать волевым решением, а вместо этого заигрывает с электоратом, желает поднять свой рейтинг. Поэтому гражданское общество берет на себя эту ответственность и прикрывает срамоту» — так прокомментировал свои действия представитель «Зеленого листа» Владислав Балинский.



Он также отметил, что если кто-то считает, будто памятники трогать нельзя, пусть покажут нам памятник Муссолини или Гитлеру, например, в Европе.

«Еще в античности был такой подход. Во время раскопок находили памятники, которые были установлены вверх ногами. Это тоже хороший, яркий пример и было бы неплохо, чтобы у нас была такая композиция – Екатерина вверх ногами. Или ее надо убрать. На этом месте может быть красивый фонтан или клумба. Но маркер, на основании которого путин может говорить, что Одесса – русский город, такого в Одессе не может быть», — сказал общественный активист.

Владислав Балинский также отметил, что в городе на протяжении восьми лет не появилось ни одного памятника защитникам Украины, однако городские власти отстаиваются памятники российского и советского прошлого.

«Никакого памятника защитникам Украины в городе нет. Ни участникам антитеррористической операции, ни Небесной Сотни, но городской совет не захотел переносить памятник Екатерине II», — возразил Владислав Балинский.

А вот общественный деятель Демьян Ганул заявил, что единственным выходом с ситуацией вокруг скульптурной композиции — ее полный демонтаж и намекнул, что он и его друзья подыскивают автомобиль для этого.

Напомним, что 20 октября завершился опрос жителей Одессы на официальном сайте города относительно судьбы памятника. В нем приняли участие 7 796 одесситов, ответивших на семь вопросов организаторов, причем 50,2% жителей (3 914 участников) высказались за вариант демонтажа памятника.

Принять окончательное решение, сносить или нет монумент должны принять депутаты Одесского городского совета.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, почему многие одесситы выступают за снос памятника, и почему этот вопрос вызывает такие острые дискуссии в городе.

Видео: Владислав Балинский/Facebook

Фото: Демьян Ганул/Facebook