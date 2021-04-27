Минус сотня деревьев и бесплатная «канатка»: чем запомнился в Одессе понедельник 26 апреля

В понедельник, 26 апреля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных и интересных событиях в Одессе и Одесской области.

В Одессе удалили красивую рощу взрослых деревьев перед лестницей Чкаловского санатория к Трассе здоровья.

В Одессе пошли под снос руины зданий Судоремонтного завода на улице Приморской, 40. В управлении ГАСК Одесского горсовета утверждают, что демонтаж производится без разрешительных документов.

Вечером 26 апреля, в Одессе на Молдаванке прогремел взрыв на улице Серова, 38. Предварительно, взорвалась газовая труба.

Гибель четверых человек, чьи трупы обнаружили в колодце в Белгород-Днестровском районе, полиция квалифицировала как несчастный случай.

Укрзалізниця» с 15 мая возобновит движение поездов №141/142 по маршруту Мариуполь — Одесса, который также проходит через Николаев, Херсон и Запорожье.

На Канатной дороге в Одессе можно будет прокатиться бесплатно. Акция анонсирована на 1-2 мая.