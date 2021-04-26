В Одессе уничтожили около сотни деревьев возле Трассы здоровья (видео)

За прошедшие две недели в Одессе удалили красивую рощу взрослых деревьев перед лестницей Чкаловского санатория к Трассе здоровья.

Об этом сообщил в Facebook известный экоактивист, глава общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский. Также он опубликовал снятое на месте видео.

Балинский рассказал, что ранее на этом месте был уникальный парк, где росли каштаны и столетние сосны, и делает вывод: в данном случае имеет место уничтожение не отдельных деревьев, а целых лесных массивов.

По словам активиста, всем уничтоженным деревьям, в частности, туям и ясеням, было менее 50 лет. Показательно то, что срезы деревьев были замазаны грязью и искусственно состарены. В целом, по его подсчетам, было удалено более сотни красивых и здоровых деревьев.

Помимо этого, вырубили часть деревьев на территории самого санатория напротив дачи Маразли.

«В общем, готовьтесь, друзья, к тому, что Одессы вы вскоре не узнаете», – грустно констатирует Балинский.

Отметим, что свой репортаж Владислав Балинский вел в свой день рождения. «Одесская жизнь» присоединяется к многочисленным поздравлениям и, пусть и с некоторым запозданием, желает активисту всех благ и сил для новых свершений и побед!

Напомним, в субботу, 24 апреля, одесские активисты и просто неравнодушные горожане провели акцию «День освобождения побережья» против застройки пляжа бывшего санатория им. Чкалова, где накануне под покровом ночи заметили строительную технику, сносившую пляжные постройки.

Также смотрите наш фоторепортаж о том, что возле одесской Трассы здоровья хотят возродить старинную остановку трамваев.