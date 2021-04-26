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В Одессе прогремел взрыв на Молдаванке – что произошло?

В Одессе прогремел взрыв на Молдаванке – что произошло?

Сегодня вечером, 26 апреля, в Одессе на Молдаванке прогремел взрыв на улице Серова, 38. Об этом сообщают местные Телеграм-каналы, ссылаясь на очевидцев.

Предварительно, взорвалась газовая труба.

«На Серова взорвался газ в одноэтажной пристройке», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в пристройке жила женщина. По данным очевидцев, она жива.

Подробности уточняются.

Напомним, 2 апреля в Одессе прогремел взрыв в трехэтажном жилом доме № 6/3 в Хуторском переулке на Слободке. Взрыв повредил несущую стену дома, выбил окна, разрушил лестничный пролет. Пострадали пятеро жильцов дома. Больше всего досталось хозяину квартиры, где взорвался газ – взрывная волна выбросила его из окна. Позже мужчина умер в больнице.

Причиной ЧП назвали утечку газа.

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Фото: скриншот с видео Телеграм-канала «Одесса как она есть»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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