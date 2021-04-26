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Трупы в колодце: появились новые подробности о трагедии в Одесской области (видео)

Трупы в колодце: появились новые подробности о трагедии в Одесской области (видео)

Гибель четверых человек, чьи трупы обнаружили в колодце в Белгород-Днестровском районе, полиция квалифицировала как несчастный случай.

Его расследуют, выясняют все обстоятельства происшествия, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Напомним, трупы нашли в воскресенье, 25 апреля, в заброшенном колодце, на территории Плахтиевской ОТГ.

По данным полиции, все погибшие – местные жители, 23 – 35 лет.

Ранее сообщалось, что погибли муж и жена, и еще два человека. А глава местной ОТГ заявлял, что только двое из погибших – местные.

Издание Бессарабия.ua со ссылкой на свидетеля, местного пастуха, пишет, что еще 22 апреля все четверо выпивали, сидя у колодца. Пастух видел, что они были в состоянии сильного алкогольного опьянения. А еще через час обратил внимание, что их нет около колодца.

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Иван Городнюк
Иван Городнюк ПРОФИЛЬ

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