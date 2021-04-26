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В Одессе на Приморской сносят руины Судоремонтного завода (фото)

В Одессе на Приморской сносят руины Судоремонтного завода (фото)

В Одессе пошли под снос руины зданий Судоремонтного завода на улице Приморской, 40. В управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Одесского горсовета утверждают, что демонтаж производится без разрешительных документов.

Как утверждает глава управления ГАСК Александр Авдеев, тяжелая строительная техника заехала на территорию разрушенного Судоремонтного завода и начала демонтировать руины цехов, но это производится без разрешительных документов.

«Срочно на место прибыли наши инспекторы, которые фиксируют нарушение. Мы также вызвали полицию», – заявил Авдеев.

Одесский судоремонтный завод на улице Приморской2

Одесский судоремонтный завод на улице Приморской3

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Фото: Facebook-страница Александра Авдеева

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