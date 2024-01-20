«Миллионы на дроны»: біля одеської мерії відбулася чергова акція найстійкіших (відео)

Про це повідомляє Телеграм-канал “Одеське життя”.

Варто зазначити, що на відміну від минулорічних акцій сьогоднішній захід був нечисленним. Можна сказати, мітингувати вийшли найстійкіші одесити. І вони продовжували вимагати від міської влади справедливого розподілу фінансів та скасування сумнівних тендерів.

Учасники акції скандували: Життя захисникам! і «Мільйони на дрони!».

Як повідомлялося, 25 листопада 2023 року організатор акції, голова благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова вирішила припинити мітингувати під будівлею одеської мерії, пояснивши це тим, що зрештою депутати виконали вимогу, з якої і почалися акції протесту, а саме – бюджетній комісії вирішили рекомендувати колегам під час сесії скасувати рішення про виділення 106 мільйонів гривень на ремонт Київського районного суду Одеси.

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