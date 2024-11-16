Международный день толерантности: что еще празднуют 16 ноября

Что празднуют в Украине и мире 16 ноября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Что празднуют 16 ноября
День работников радио, телевидения и связи Украины
Этот день чествует профессионалов, которые обеспечивают связь и информируют общество. Он призван подчеркнуть важность работы в сфере масс-медиа и телекоммуникаций. Это возможность выразить благодарность работникам за их преданность и вклад в развитие современных коммуникаций.
Международный день терпимости (толерантности)
Направлен на популяризацию идей толерантностии взаимопонимания между людьми. В этот день особое внимание уделяют борьбе с дискриминацией и нетерпимостью. Он напоминает о важности уважения к разнообразию культур, мнений и верований.
День ресторана
Посвящен празднованию культуры питания вне дома и работы рестораторов. Это возможность обратить внимание на вклад ресторанов в развитие гастрономической культуры. Также популяризируются качественные продукты и услуги в сфере общественного питания.
Международный день фламенко
Этот день отмечает уникальность фламенко как музыкального, танцевального и культурного явления. Он служит напоминанием о богатой испанской традиции и призывает поддерживать ее развитие. Это прекрасная возможность узнать больше об искусстве, которое является частью нематериального культурного наследия человечества.
Всемирный день рукоделия
День посвящен популяризации творчества и хобби, связанных с ручной работой. Он поощряет людей развивать свои умения, создавая уникальные изделия. Это возможность подчеркнуть важность ремесленничества для самовыражения и сохранения традиций.
Международный день борьбы с анорексией
Этот день имеет целью повысить осведомленность об анорексии как серьезном психическом заболевании. Особое внимание уделяется профилактике, раннему выявлению и поддержке людей, страдающих от этого расстройства. Он напоминает о важности обращения за помощью и сохранения здоровья.
Всемирный день пуговиц
День призван обратить внимание на небольшой, но важный элемент одежды. Пуговицы являются не только практичным, но и декоративным элементом, имеющим долгую историю. Это также повод вспомнить о значении деталей в повседневной жизни и уникальных дизайнерских решениях.
Именины 16 ноября
Какие сегодня именины: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Сергей, Федор.
Кто из известных людей родился 16 ноября
- 1978 год: украинская писательница, переводчица Дзвинка Матияш;
- 1981 год: украинский историк Юрий Латыш;
- 1983 год: украинский музыкант, поэт и композитор, основатель группы «PanKe Shava» Тимофей Мороховец.
Памятные даты 16 ноября
- 1632 год: происходит битва при Лютцене — одно из крупнейших сражений тридцатилетней войны, между шведскими войсками под предводительством Густава II Адольфа и габсбургскими частями во главе с Альбрехтом Валленштайном;
- 1700 год: Герцогство Пруссия становится королевством;
- 1841 год: Эдуард Гурвин получает патент на пробковый спасательный жилет;
- 1848 год: в Лондоне дает последний концерт Фридерик Шопен;
- 1895 год: «Кинематограф» братьев Люмьер показывают в Сорбонне;
- 1917 год: в бывшем ханском дворце в Бахчисарае открывают Национальный музей;
- 1918 год: Королевство Венгрия, которое до этого было частью Австро-Венгерской Империи, провозглашают республикой;
- 1918 год: провозглашают закон ЗУНР «Об администрации»;
- 1920 год: части Армии УНР после ожесточенных боев с большевиками получают Деражню;
- 1924 год: начинает вещание первая украинская радиостанция — Украинское радио;
- 1945 год: в Лондоне основывают ЮНЕСКО;
- 1967 год: начинается I Всемирный конгресс Свободных украинцев в Нью-Йорке;
- 1994 год: Украина присоединяется к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года;
- 1999 год: учреждают Премию Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины;
- 2002 год: президент Кучма подписывает указ об отставке правительства Анатолия Кинаха и направляет в Верховную Раду Украины представление на согласие назначить новым премьером главу Донецкой обладминистрации Виктора Януковича;
- 2010 год: обручаются принц Уильям и Кейт.
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