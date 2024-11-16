Международный день толерантности: что еще празднуют 16 ноября

Что празднуют 16 ноября

День работников радио, телевидения и связи Украины

Этот день чествует профессионалов, которые обеспечивают связь и информируют общество. Он призван подчеркнуть важность работы в сфере масс-медиа и телекоммуникаций. Это возможность выразить благодарность работникам за их преданность и вклад в развитие современных коммуникаций.

Международный день терпимости (толерантности)

Направлен на популяризацию идей толерантностии взаимопонимания между людьми. В этот день особое внимание уделяют борьбе с дискриминацией и нетерпимостью. Он напоминает о важности уважения к разнообразию культур, мнений и верований.

День ресторана

Посвящен празднованию культуры питания вне дома и работы рестораторов. Это возможность обратить внимание на вклад ресторанов в развитие гастрономической культуры. Также популяризируются качественные продукты и услуги в сфере общественного питания.

Международный день фламенко

Этот день отмечает уникальность фламенко как музыкального, танцевального и культурного явления. Он служит напоминанием о богатой испанской традиции и призывает поддерживать ее развитие. Это прекрасная возможность узнать больше об искусстве, которое является частью нематериального культурного наследия человечества.

Всемирный день рукоделия

День посвящен популяризации творчества и хобби, связанных с ручной работой. Он поощряет людей развивать свои умения, создавая уникальные изделия. Это возможность подчеркнуть важность ремесленничества для самовыражения и сохранения традиций.

Международный день борьбы с анорексией

Этот день имеет целью повысить осведомленность об анорексии как серьезном психическом заболевании. Особое внимание уделяется профилактике, раннему выявлению и поддержке людей, страдающих от этого расстройства. Он напоминает о важности обращения за помощью и сохранения здоровья.

Всемирный день пуговиц

День призван обратить внимание на небольшой, но важный элемент одежды. Пуговицы являются не только практичным, но и декоративным элементом, имеющим долгую историю. Это также повод вспомнить о значении деталей в повседневной жизни и уникальных дизайнерских решениях.

Именины 16 ноября

Какие сегодня именины: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Сергей, Федор.

Кто из известных людей родился 16 ноября

1978 год: украинская писательница, переводчица Дзвинка Матияш;

1981 год: украинский историк Юрий Латыш;

1983 год: украинский музыкант, поэт и композитор, основатель группы «PanKe Shava» Тимофей Мороховец.

Памятные даты 16 ноября

1632 год: происходит битва при Лютцене — одно из крупнейших сражений тридцатилетней войны, между шведскими войсками под предводительством Густава II Адольфа и габсбургскими частями во главе с Альбрехтом Валленштайном;

1700 год: Герцогство Пруссия становится королевством;

1841 год: Эдуард Гурвин получает патент на пробковый спасательный жилет;

1848 год: в Лондоне дает последний концерт Фридерик Шопен;

1895 год: «Кинематограф» братьев Люмьер показывают в Сорбонне;

1917 год: в бывшем ханском дворце в Бахчисарае открывают Национальный музей;

1918 год: Королевство Венгрия, которое до этого было частью Австро-Венгерской Империи, провозглашают республикой;

1918 год: провозглашают закон ЗУНР «Об администрации»;

1920 год: части Армии УНР после ожесточенных боев с большевиками получают Деражню;

1924 год: начинает вещание первая украинская радиостанция — Украинское радио;

1945 год: в Лондоне основывают ЮНЕСКО;

1967 год: начинается I Всемирный конгресс Свободных украинцев в Нью-Йорке;

1994 год: Украина присоединяется к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года;

1999 год: учреждают Премию Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины;

2002 год: президент Кучма подписывает указ об отставке правительства Анатолия Кинаха и направляет в Верховную Раду Украины представление на согласие назначить новым премьером главу Донецкой обладминистрации Виктора Януковича;

2010 год: обручаются принц Уильям и Кейт.

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