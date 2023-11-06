Булінг та цькування в одеських школах: як їм протидіють

Яскравим прикладом булінгу є нещодавній випадок на Одещині, коли хлопці жорстоко познущалися з однолітка в туалеті.

Що таке булінг та яким він буває

Булінг — це систематичне, навмисне психологічне або фізичне насильство над особою з боку іншої особи чи групи осіб, що має серйозні наслідки для жертви. Булінг у школах буває декількох типів:

фізичний — биття, штовхання, пошкодження особистих речей;

вербальний — образливі коментарі, насмішки, погрози, приниження;

соціальний (реляційний) — спроби ізолювати жертву від соціальних груп, поширення неправдивих чуток;

психологічний — ігри, спрямовані на лякання чи примус;

кібербулінг — агресивна поведінка в інтернеті, образливі повідомлення в соціальних мережах, електронні листи.

Як розпізнати булінг та що робити

Щоб розпізнати булінг, важливо бути уважним до змін у поведінці або емоційному стані дитини. Вона може бути відстороненою, втратити інтерес до навчання, мати проблеми зі сном або апетитом. Якщо ви вважаєте, що вашу дитину ображають учителі або однокласники, ось що можна зробити:

Спілкуйтеся з дитиною. Якщо вона відчує вашу підтримку, то зможе розповісти про те, що відбувається в її житті, поділитися емоціями;

Зверніться до адміністрації школи. Розкажіть про проблему та дізнайтеся, які заходи будуть вжиті;

Відведіть дитину на консультацію з психологом , якщо вона зазнає стресу або травми через образи.

Деякі школи пропонують програми, спрямовані на протидію булінгу та образам. Участь у них може бути корисною як для дитини, так і для батьків.

Заклади освіти Одеси цілеспрямовано працюють у напрямку протидії різним видам булінгу: проводять тематичні тижні правових знань, виховні години, бесіди та дискусії з класним керівником, психологом або соціальним працівником, тренінги та години відкритих думок, кінолекторії тощо.

Якщо ваша дитина — агресор

Якщо батьки дізналися, що їхня дитина є ініціатором чи учасником булінгу, експерти радять робити наступне:

у спокійній розмові спробуйте дізнатися причину такої поведінки. Часто діти не розуміють наслідків своїх дій або наслідують поведінку інших;

якщо проблема виникла в школі, повідомте про це вчителя або директора — вони мають вжити заходів;

поспілкуйтеся з батьками іншої дитини. Спробуйте разом знайти рішення, хоча це може бути складно;

залучіть фахівців. Зверніться до психолога або соціального робітника — вони можуть допомогти дитині розібратися в своїх почуттях та поведінці;

поясніть дитині, чому булінг — це погано, і які наслідки може мати така поведінка для інших. Навчайте дитину толерантності та повазі до інших;

допоможіть дитині знайти конструктивні способи висловити свої почуття і дати вихід агресії, наприклад, через спорт або творчість;

слідкуйте за поведінкою дитини, щоб переконатися, що проблема булінгу не повертається.

Іноді булери обирають своєю жертвою вчителя: ображають, залякують або дискредитують педагога у вербальних насмішках і фізичних діях. Важливо, щоб школи визнавали такі ситуації та реагували на них, захищаючи своїх педагогів та створюючи здорове навчальне середовище.

Що робити якщо став свідком або жертвою булінгу

Телефонуй на Національну дитячу гарячу лінію протидії булінгу:

0 (800) 500-225 — зі стаціонарних телефонів;

116-111 — з мобільних.

Всі дзвінки безкоштовні та конфіденційні.

Чотири поради для батьків:

Спілкуйтеся з дитиною — розпитуйте про її день, друзів, можливі проблеми в школі.

Навчіть дитину самоповазі — людина, яка поважає себе, ймовірно, не стане жертвою або булером.

Будьте прикладом — показуйте, як поводитися з людьми з повагою і без агресії.

Співпрацюйте зі школою — відвідуйте батьківські збори, спілкуйтеся з учителями.

Чотири поради для дітей:

Розповідайте батькам або вчителям про свої проблеми, особливо якщо вас ображають або ви стали свідком булінгу.

Намагайтеся уникати ситуацій, де можливий булінг.

Знайдіть друзів, які підтримуватимуть вас і зможуть захистити від образ.

Розвивайте вміння комунікації — намагайтеся вирішувати конфлікти словами, а не насильством.