Міжнародний день толерантності: що ще святкують 16 листопада

Що святкують 16 листопада

День працівників радіо, телебачення та зв’язку України

Цей день вшановує професіоналів, які забезпечують зв’язок та інформують суспільство. Він покликаний підкреслити важливість роботи у сфері мас-медіа та телекомунікацій. Це нагода висловити вдячність працівникам за їхню відданість і внесок у розвиток сучасних комунікацій.

Міжнародний день терпимості (толерантності)

Спрямований на популяризацію ідей толерантності та взаєморозуміння між людьми. У цей день особливу увагу приділяють боротьбі з дискримінацією та нетерпимістю. Він нагадує про важливість поваги до різноманітності культур, думок і вірувань.

День ресторану

Присвячений святкуванню культури харчування поза домом та роботи рестораторів. Це нагода звернути увагу на внесок ресторанів у розвиток гастрономічної культури. Також популяризуються якісні продукти та послуги у сфері громадського харчування.

Міжнародний день фламенко

Цей день відзначає унікальність фламенко як музичного, танцювального і культурного явища. Він слугує нагадуванням про багату іспанську традицію та закликає підтримувати її розвиток. Це чудова можливість дізнатися більше про мистецтво, що є частиною нематеріальної культурної спадщини людства.

Всесвітній день рукоділля

День присвячений популяризації творчості та хобі, пов’язаних з ручною роботою. Він заохочує людей розвивати свої вміння, створюючи унікальні вироби. Це можливість підкреслити важливість ремісництва для самовираження і збереження традицій.

Міжнародний день боротьби з анорексією

Цей день має на меті підвищити обізнаність про анорексію як серйозне психічне захворювання. Особлива увага приділяється профілактиці, ранньому виявленню та підтримці людей, які страждають від цього розладу. Він нагадує про важливість звернення по допомогу та збереження здоров’я.

Всесвітній день ґудзиків

День покликаний звернути увагу на невеликий, але важливий елемент одягу. Ґудзики є не лише практичним, а й декоративним елементом, що має довгу історію. Це також привід згадати про значення деталей у повсякденному житті та унікальні дизайнерські рішення.

Іменини 16 листопада

Які сьогодні іменини: Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Федір.

Хто з відомих людей народився 16 листопада

1978 рік: українська письменниця, перекладачка Дзвінка Матіяш;

1981 рік: український історик Юрій Латиш;

1983 рік: український музикант, поет і композитор, засновник гурту «PanKe Shava» Тимофій Мороховець.

Пам’ятні дати 16 листопада

1632 рік: відбувається битва під Лютценом — одна з найбільших битв тридцятирічної війни, між шведськими військами під проводом Густава II Адольфа і габсбурзькими частинами на чолі з Альбрехтом Валленштайном;

1700 рік: Герцогство Пруссія стає королівством;

1841 рік: Едуард Гурвін отримує патент на пробковий рятувальний жилет;

1848 рік: у Лондоні дає останній концерт Фридерик Шопен;

1895 рік: «Кінематограф» братів Люм’єр показують у Сорбонні;

1917 рік: в колишньому ханському палаці у Бахчисараї відкривають Національний музей;

1918 рік: Королівство Угорщина, яке до цього було частиною Австро-Угорської Імперії, проголошують республікою;

1918 рік: проголошують закон ЗУНР «Про адміністрацію»;

1920 рік: частини Армії УНР після запеклих боїв з більшовиками здобувають Деражню;

1924 рік: починає мовлення перша українська радіостанція — Українське радіо;

1945 рік: у Лондоні засновують ЮНЕСКО;

1967 рік: розпочинається I Світовий конгрес Вільних українців у Нью-Йорку;

1994 рік: Україна приєднується до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року;

1999 рік: засновують Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;

2002 рік: президент Кучма підписує указ про відставку уряду Анатолія Кінаха і направляє до Верховної Ради України представлення на згоду призначити новим прем’єром голову Донецької обладміністрації Віктора Януковича;

2010 рік: заручаються принц Вільям та Кейт.

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