Концерты, театральные представления и юмор: топ 5 событий 15-17 ноября

15 ноября можно будет окунуться в мир украинской симфонической музыки с Национальным одесским филармоническим оркестром, который исполнит произведения как классиков, так и современных украинских композиторов.

На следующий день, 16 ноября, группа «Дети Фиделя» отметит свое 25-летие зажигательным концертом, а также состоится вечер поэзии с Эдгаром Винницким, где прозвучат проникновенные стихи и авторские песни.

17 ноября – день для театра и юмора: театр «На Чайной» покажет последний спектакль «Старые», который шел в театре долгие годы, а вечер завершит Stand Up «Ветераны космических войск» с интеллектуально-юмористическим баттлом.

Этот обзор дает возможность выбрать себе культурное событие по вкусу – от классической музыки до современной поэзии, театра и комедии.

Бесплатные, но не менее интересные события ищите здесь.

1. 15 ноября, 19:00. Вечер современной симфонической украинской музыки. Филармония https://www.facebook.com/share/12Dcd6TwfwW/

Национальный одесский филармонический оркестр продолжает проект камерной музыки чрезвычайно разнообразной и интересной музыкальной программой. Музыканты представят уникальную программу, составленную из произведений Дмитрия Бортнянского, Галины Гаврилец, Кармелы Цепколенко, Юрия Пикуша, Богдана Сегина.



2. 16 ноября, 19:00. Дети Фиделя. Reef

https://concert.ua/uk/booking/diti-fidelja-25-rokiv-den-narodzhennja-odesa/

Не верится, что легендарной одесской группе – 25! Так что вы можете посчитать, что они начали свою карьеру еще в прошлом столетии. Но, несмотря на такую значительную дату, группа остается зажигательной и веселой и готова дарить хорошее настроение всем тем, кому уже далеко не шестнадцать! Поэтому можно смело приходить на концерт со своими детьми, они точно не заскучают.



3. 17 ноября, 18:00. Спектакль «Старые». МКЦ «Унион» https://secure.wayforpay.com/payment/theateronChaina?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0tOxIL2NcFmEJYK9uG3uKO0eRtPybM3mveiijPeEf4IV2WbY_YJF-W6kQ_aem_9ODL2WVjryvIdmcQzuyUNw

Мы обычно приглашаем вас на премьеры, но решили немного изменить себе из-за этого события – спектакль «Старые» от театра «На Чайной» будет показан в последний раз. Это невероятно нежная постановка о том, какими мы станем совсем скоро. Она поставлена с тонким юмором и любовью. В главных ролях Денис Фалюта, Владислав Костика, Валерия Задумкина.



4. 17 ноября, 19:00. Stand up Ветераны космических войск. Викторина. Филармония https://concert.ua/uk/booking/veterani-kosmichnih-viisk-odesa/

Ветеранов космических войск – Веню и Курана снова будет ждать звездный дуэт соперников, который попытается завоевать победу у магистров игры в интеллектуально-юмористическом баттле.

Поэтому приходите увидеть это вживую и получить мощный заряд позитива и хорошего настроения!



5. 16 ноября, 19:00. Эдгар Винницкий «Море поэзии». МКЦ ЮНИОН

https://concert.ua/uk/booking/edgar-vinnickii-more-poeziyi/

Настоящая поэзия – это не просто рифмы, а карта сокровищ, ведущая в глубины собственного «я». Именно такова поэзия Эдгара Винницкого – современная классика, не оставляющая равнодушным. Эдгар и его семья творят настоящую магию: стихи у моря, уличные фортепиано, арт-объекты.

В это воскресенье будет Море поэзии от очень романтичного автора и исполнителя. Вас ждут глубокие стихи, новые осознания и авторские песни под аккомпанемент гитары и рояля – вечер, который останется в сердце навсегда.

