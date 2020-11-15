Евгения Гапчинская – одна из самых востребованных современных украинских художниц. Увидев изображения румянощеких персонажей и ангелов, каждый безошибочно определит их создательницу. Картины Гапчинской находятся во многих частных коллекциях и музеях мира. В 2003 году она создала компанию «Gapchinska», которую характеризует как поставщика счастья номер один. Евгения является владелицей «Галерей счастья» в Киеве, Днепропетровске и, конечно же, в Одессе. А в 2008 году «Укрпочта» выпустила серию почтовых марок «Знаки Зодиака» с работами мастерицы.

Бедность научила трудолюбию

– Я росла в многодетной семье. Часто слышала вслед: «Нищету развели, расплодили!». Уже в 18 лет я вышла замуж. Но жить легче не стало. Мой муж не мог найти работу, а если находил – там не платили. Мы так измаялись, что докатились до полнейшей нищеты. Не было даже денег на метро. Бедность меня научила безумному трудолюбию и полной уверенности в своих силах. Поняла, что безвыходных ситуаций не бывает. Верю в награду за трудолюбие. Но излишнего уважения к богатству не было никогда. Во мне, наоборот, всегда присутствует страх бедности.

Стремления рисовать не было

– Я всегда любила что-то делать руками, ходила во всякие кружки. У меня не было периодов, как у многих детей, когда я хотела стать, к примеру, врачом или учителем. До 13 лет я думала, что рисуют все, и что это весьма обыденное дело. Когда закончила восьмой класс, уже знала, что хочу учиться в художественном училище. Папа до поступления нанимал репетиторов по русскому языку и математике, с которыми я занималась, чтобы поступить самостоятельно. А краски и кисти – в это уже «втянула» мама.

Такому в институте не учили

– Я не разрабатывала своих персонажей, оно так само вышло. По окончании института поняла, что заработать деньги рисованием для семьи не смогу. Казалось, что выбрала неправильную профессию, зря отдала ей 11 лет своей жизни, совершила неправильный выбор. Потому что оказалось – реалистическая живопись, анатомия, в сущности, никому не нужна. Два года я не рисовала, переучивалась. Мне хотелось рисовать что-то такое, чему не учили в институте. В какой-то момент я просто начала рисовать то, что повесила бы у себя дома.

Есть популярность – будут и копии

– Когда мои работы стали узнаваемы, пошли первые подделки. Честно говоря, сначала было весьма забавно. Помню, захожу в кафе, а там мои картины висят. Сериал по телевизору смотрю, а там магнитики на холодильнике с моими картинками. Сначала была в полнейшем шоке, а потом постепенно начала с этим бороться. Многие мне говорят, что это обратная сторона медали: есть популярность – будут и копии. Я вообще отношусь к такому явлению по-философски и даже с некоторой жалостью. Люблю людей «крылатых», которые живут с расправленными плечами. Когда воруешь, крылья пропадают, и все твои действия уже с душком.

Источники: segodnya.ua, hochu.ua, wedding.ua, mignews.com.ua, gapart.com