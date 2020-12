«Место встречи. Новый год»: любимые новогодние песни и их секреты

В проекте «Место встречи. Новый год», который выйдет в эфир 31 декабря в 21:30, телезрители не только услышат самые известные музыкальные произведения, без которых невозможно представить новогодние и рождественские праздники, но и узнают много любопытных фактов об истории их создания. Вот только несколько секретов всем известных мелодий.

Last Christmas

Эта песня впервые прозвучала на радио в декабре 1986 года и практически сразу стала одной из главных рождественских композиций. Мотив этого произведения Джордж Майкл придумал, когда вместе с другим участником дуэта Wham!, Эндрю Риджли, смотрел футбольный матч. В разгар игры Джордж, не говоря ни слова, вскочил с дивана и убежал на второй этаж. Затем он позвал Эндрю и сыграл ему мелодию. Это был будущий хит Last Christmas. Джордж Майкл не только сам написал, исполнил и спродюсировал эту песню. Он еще и сыграл на каждом инструменте, который звучит в треке. Во время записи он не пустил в студию даже своего коллегу по дуэту! Причем музыкант записывал эту песню в разгар лета. И, чтобы создать рождественское настроение, попросил всю студию украсить гирляндами.

Виталий Козловский: «Last Christmas Джорджа Майкла – одна из моих любимых новогодних песен. Это старая добрая классика, наряду с Happy new year группы АBBA, Let it snow Фрэнка Синатры и All I want for Christmas is You Мэрайи Кэри. А еще в новогодне-рождественское время люблю слушать и петь украинские колядки – они ассоциируются с моим любимым Львовом и украинскими традициями».

«Щедрик»

Этой песне уже более ста лет – она была написана в 1919 году. Ее ошибочно считают народной. Но народные в ней только слова. А музыку написал украинский композитор Николай Леонтович. Он работал над ней 18 лет! Нужное звучание получилось только в шестой версии. Впервые эту песню исполнил хор Киевского университета. А через 5 лет она уже звучала в Карнеги-холле в Нью-Йорке. В 1936-м американец украинского происхождения Петр Вильговский придумал английскую версию текста – с новыми словами и названием Carol of the Bells. С тех пор она стала одной из главных рождественских песен в мире. Ее можно услышать во многих голливудских фильмах: в комедии «Один дома», в «Гарри Поттере» и даже в «Крепком орешке». В начале прошлого века Николай Леонтович вряд ли мог представить, что даже через сто лет его мелодия будет дарить ощущение праздника миллионам людей по всей планете.

31 декабря на «Интере» «Щедрик» прозвучит в исполнении Национального заслуженного академического народного хора Украины им. Г. Веревки.

«Песенка про 5 минут»

Музыкальная комедия «Карнавальная ночь» – один из самых любимых новогодних фильмов. А ведь во время съемок в успех картины никто не верил. Режиссер Эльдар Рязанов даже написал четыре заявления об уходе, но все эти четыре заявления директор киностудии порвал. Фильм хотели скорее доснять, сдать и забыть. Его даже специально не рекламировали и выпустили на экраны перед самым Новым годом, считая, что в это время люди готовятся к празднику и им не до кино. И вдруг, на удивление всем, – оглушительный успех! Вместо того, чтобы готовить праздничные блюда, упаковывать подарки и украшать елку, зрители выстаивали огромные очереди в кинотеатры. За год «Карнавальную ночь» посмотрели 50 миллионов человек. Исполнительница главной роли – совсем еще юная Людмила Гурченко – стала появляться на обложках популярных журналов, а молодого режиссера Эльдара Рязанова назвали гением комедии. С тех пор фильм «Карнавальная ночь» стал одним из символов праздника. А без «Песенки про 5 минут» Новый год не начинается. Наталья Гордиенко: «Мне посчастливилось исполнить в новогоднем проекте эту знаменитую песенку. Она мне очень нравится, до сих пор ее часто напеваю. Так что «пусть кругом все поет и цветут улыбки близких, ведь на то Новый год, чтобы петь и веселиться!»

Jingle Bells

Оригинальное название этой песни – One Horse Open Sleigh. Органист Джеймс Лорд Пьерпонт написал ее в 1857 году для исполнения в церкви… ко Дню благодарения. Однако песня настолько понравилась прихожанам, что они попросили снова спеть ее на Рождество. С тех пор это одна из наиболее популярных рождественских композиций. Кстати, Jingle Bells – первая в истории мелодия, исполненная в космосе! В декабре 1965 года астронавты американского космического корабля – Уолли Ширра и Том Стаффорд – разыграли центр управления полетами. Они сказали, что видели НЛО, и отметили, что его пилот «был одет в красный костюм». После этого на гармонике и бубенчиках сыграли Jingle Bells.

Эту песню пели Френк Синатра, Луис Армстронг, Дюк Эллингтон, Нат Кинг Коул, Элла Фицжеральд и Boney M. А в новогоднюю ночь на «Интере» она прозвучит в исполнении задорных девчонок из группы Open Kids.

«Новогодняя»

В новогоднюю ночь 2003-го на телеканале «Интер» вышел мюзикл «За двумя зайцами». Практически все музыкальные хиты к нему написал Андрей Данилко, который также сыграл одну из главных ролей в проекте. Песня «Новогодняя», прозвучавшая в этом фильме, для миллионов людей уже стала неотъемлемым атрибутом веселого Нового года. «Вы устали от забот – все пройдет. Вам немножко не везет – все пройдет»… В непростом 2020-м эти слова многим захотелось услышать гораздо раньше, чем 31 декабря. Согласно запросам, в этом году песню «Новогодняя» в YouTube активно стали прослушивать уже с сентября!

В непростом 2020-м эти слова многим захотелось услышать гораздо раньше, чем 31 декабря. Согласно запросам, в этом году песню «Новогодняя» в YouTube активно стали прослушивать уже с сентября! Мария Опанасюк, солистка группы «Анна-Мария»: «Песня «Новогодняя» точно поднимет всем настроение. А ведь самые главные атрибуты новогодних праздников – близкие люди рядом и хорошее настроение. Если нет настроения – остальное уже не важно. А еще мы не представляем себе Новый год без музыки. У нас даже есть традиция: когда часы бьют двенадцать, мы обязательно должны что-то спеть. Где бы ни находились – дома, на сцене или в компании друзей, – для нас главное – встречать Новый год с музыкой».

