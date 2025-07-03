Ключевые моменты:

4 июля 18:00 — моноспектакль в драмтеатре «Звонок из детства».

4 июля 19:00 — концерт Дорофеевой в Ibiza.

4 июля 18:00 — уникальное шоу с бассейном на 120 тонн воды, фонтанами, световыми эффектами цирк на воде «Waterland».

5 июля 17:00 — цирковое шоу с визуальными эффектами и акробатикой “Алиса” в Театре музкомедии.

5 июля 18:00 — струнный квартет Black Tie исполнит хиты Billie Eilish, Lady Gaga, Lana Del Rey в дворике Union.

4 июля в Одессе — день контрастов и сильных впечатлений. Лирический моноспектакль Владимира Шумко «Звонок из детства» — добрый и лирический моноспектакль в формате стендапа. Для тех, кто когда-то потерял внутреннего ребенка и до сих пор его ищет. Рядом — концерт Дорофеевой в Ibiza. Энергия, ритм и легкость — все, что нужно для перезагрузки перед новой неделей.

Если душа жаждет зрелища — цирк на воде «Waterland» откроет двери в фантастический мир водяного шоу, света и сверхчеловеческих трюков. Событие, которое захватывает и взрослых, и детей.

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5 июля — два магических вечера. В Театре музкомедии цирковое шоу «Алиса» погрузит в фантасмагорический мир сказки, где возможно все. А во дворике Union струнный квартет Black Tie исполнит хиты Billie Eilish, Lady Gaga, Lana Del Rey — камерно, эмоционально, по-новому. Идеальный вечер для тех, кто хочет почувствовать знакомое глубже.

4 июля, 18:00. Театральный стендап. Владимир Шумко «Звонок из детства» . Драмтеатр им. Василько

Это лирический моноспектакль, который буду по душе многим. «Почти все проблемы из детства!» Вы, наверное, неоднократно слышали эти слова в своей жизни.

Вам предложат вместе попробовать дозвониться себе. Что, неужели, там снова занято? Это не там занято! Это вы слишком заняты, чтобы по-настоящему поговорить с самим собой. Этот спектакль для тех, кто потерял того мальчика или девочку в себе и продолжает искать.



4 июля, 19:00. Концерт. Дорофеева. IBIZA

Любимица миллионов украинцев снова в Одессе. В программе хиты под которые можно будет потанцевать, отдохнуть, переключиться и настроиться на следующую рабочую неделю.



4 июля, 18:00. Концерт. Цирк на воде Waterland

Одесский цирк решил подарить зрителям немного прохлады посреди лета. Вас ждет незабываемое шоу под водой, на воде, на суше и в воздухе — «Waterland»! Это захватывающий водопад эмоций, в который вы окунетесь с головой!

Требовательные, очень опасные номера всех цирковых жанров. Дизайнерские, красочные костюмы. Сказочное шоу для всей семьи. Бассейн на 120 тонн воды, тысячи фонтанов с подсветкой, 30 тонн воды в воздухе под куполом цирка, сотни световых и звуковых эффектов — шоу оснащено последними техническими новинками.

Уникальная в своем роде сцена, где арена цирка превращается в водную гладь, а тысячи освещенных фонтанов выбрасывают в воздух тонны воды, превращая ее в волшебный дождь, погружая артистов и зрителей в удивительную атмосферу. Все это восхищает не только детей, но и взрослых!



5 июля, 17:00. Цирковое шоу «Алиса». Театр музкомедии

Удивительное цирковое шоу «Алиса» — лучший подарок для взрослых и детей!

Невероятная история путешествия Алисы в мир волшебства и чудес. Впечатляющая атмосфера, сказочные декорации, магия и филигранное мастерство артистов подарят неповторимые эмоции ВСЕЙ семье! Современное оборудование и новейшие экранные технологии. Шоу гармонично сочетает фантасмагорические образы, неожиданные визуальные эффекты, невероятные трюки на уникальном цирковом реквизите. Вы увидите, что в мире нет ничего невозможного!



5 июля, 18:00. «Billie Eilish, Lady Gaga, Lana Del Rey — в уютном одесском дворике». Union

Billie Eilish, Lady Gaga, Lana Del Rey — в уютном одесском дворике Union! Black Tie — струнный квартет, переосмысливающий современные хиты через призму классической красоты.

Все начинается с тишины. А потом — легкое дыхание струн, знакомые ноты, которые звучат совсем иначе. Этот вечер — о музыке, которая стала голосом поколения. И об инструментах, превращающих ее в чистую эмоцию.

