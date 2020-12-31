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Душевая — выбор современного человека

Душевая — выбор современного человека

Современный динамичный ритм жизни в корне поменял отношение человека к быту, включая и такие привычные вещи, как гигиенические процедуры. Сегодня люди отодвинули прием ванны на второй план, отдавая предпочтение принятию душа.

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И не удивительно. Душевые, которые сейчас предлагают производители, отлично вписываются в интерьер, и даже способны превратить ежедневный прием душа в SPA-процедуру. Минималистичные, практичные душевые отлично подойдут как для малых ванных комнат, позволяя значительно сэкономить пространство, так и для больших — создавая отдельную душевую зону.

Если вы не любите принимать пенные ванны или нуждаетесь в освобождении пространства для мебели или стиральной машины, душевая кабина станет для вас наилучшим решением. Если же ванна вам по каким-либо причинам нужна, например у вас маленькие дети, остановите свой выбор на глубоком душевом поддоне. Такое решение позволяет заменить ванну, избавляя от необходимости устанавливать более громоздкое изделие.

Выбор душевой кабины — закрытая или открытая

Выбирая для своей ванной комнаты душевую кабину, следует тщательно продумать место ее расположение, учесть габариты, а также задуматься о размещении полотенцесушителя, большой выбор которых представлен на https://tuk-tuk.ua/products/polotentsesushiteli.

В случае, если ванная комната имеет отделку из дерева или других материалов, для которых повышенная влажность губительна, отдайте предпочтение гидробоксам и закрытым душевым кабинам. Они отличаются полной изолированностью от всего внешнего пространства, влага из них не выходит наружу, позволяя сохранять отделку комнаты и мебели. Гидробоксы, в свою очередь, в зависимости от модели, порадуют еще и своей функциональностью:

  • душ «Тропический дождь»;
  • гидромассаж;
  • ароматерипия;
  • встроенные радио и плеер.

Для небольших помещений лучшим решением станут открытые душевые кабины. Они устанавливаются углом или прямоугольником, позволяя тем самым значительно сэкономить пространство. Сейчас не проблема купить поддон для душевой открытого типа, не только разной глубины, размера, форм, но и цвета. Последний поможет гармонично вписать душевую в заданный интерьер ванной комнаты. Кстати, открытыми кабинами оснащают помещение при создании полюбившегося многим классического интерьера ванной комнаты. Отличным решением для маленьких комнат также становятся и радиусные кабины со стеклянными створками.

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