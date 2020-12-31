Кто обеспечит порядок в Одессе в новогоднюю ночь?

Общественный порядок в новогоднюю ночь в Одессе будут обеспечивать 300 бойцов Нацгвардии.

Как сообщает Odessa.online, вчера, 30 декабря, на территории воинской части 3012 состоялся первый развод бойцов Нацгвардии на службу по охране общественного порядка в ночь с 31 декабря на 1 января. Военнослужащие прошли соответствующий инструктаж.

По словам заместителя командира части по общественной безопасности полковника Владимира Шершенькова, всего в новогоднюю ночь будут нести службу 500 нацгвардейцев, из них 300 – в Одессе.

Ранее нацгвардейцы дежурили в основном на территории Приморского района Одессы, поскольку именно там проходила большая часть праздничных мероприятий. В этом году военнослужащие будут наряду с правоохранителями обеспечивать общественный порядок во всех районах города.

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Фото: Odessa.online