Медики считают, что открытие одесских пляжей – преждевременная затея

В настоящее время открывать одесские пляжи для купания не рекомендуется. Такое заявление сделала накануне начальник медицинского управления департамента здравоохранения Одесской ОВА Оксана Рокунец-Сорочан на брифинге в Медиацентре «Украина-Одесса».

Так, департамент здравоохранения и профильные врачия призывают воздержаться от купания без официального разрешения, пока не будет объявлено, что вода безопасна и отсутствуют угрозы. Кроме того, спецалисты считают открытие пляжей опасным из-за отсутствия укрытий.

По словам Рокунец-Сорочан, плавание в открытом море и солнечные ванны – это два разных вопроса.

«Я бы не спешила и не советовала открывать пляжи. Мы никогда не знаем, когда прилетит какой-нибудь самолет или ракета… И куда люди будут бежать? Будет массовая паника. Я не думаю, что это хорошая идея, хотя понимаю людей, которые хотят отдыхать», – отметила заместитель генерального директора Одесской областной детской клинической больницы Татьяна Покотилова.

Ранее замглавы Одесской областной военной администрации Роман Григоришин заявил, что пляжи в Одессе могут открыть для отдыхающих уже в июне. Соответствующие указы уже разрабатывается администрацией области с военными.