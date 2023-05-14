Одесситы открыли пляжный сезон, несмотря на запрет – видеофакт

Кажется, прохладная и дожливая погода, так досаждавшая одесситам в апреле, осталась в том прошедшеп месяце. А на смену ей пришла теплая, погожая и почти что летняя. Вот, сегодня, например, синоптики чуть ли не +25°С обещали. Да и море вроде бы прогревается скаждым днем все больше и больше – не меньше +15°С ак уж точно. Стало быть, сама погода велит пойти загорать и отдыхать на пляже. Да и искупаться наверное уже можно… Что, нельзя? Мины, говорите, в море? Да кто их видел, эти мины?

Видимо, так и рассуждают многие и многие отдыхающие, буквально заполонившие сегодня одесские пляжи.

Соответствующие видео уже заполонили соцсети. Сами плажники зачастую хвастаются.

«Ну а что? Сама погода заставляет пойти загорать и отдыхать на пляже», – комментирует одно из таких видео Телеграм-канал «Новини LIVE Одеса».

В то же время автор поста напоминает: забывать о минной опасности все же не стоит.

В то же время стоит напомнить, что запрет на посещение прибрежной зоны в Одессе и области с прошлого года никто не отменял. А окончательный ответ на вопрос, быть ли пляжному сезону в этом году, еще должны дать военные.

По информации Одесской ОВА, в отличие от прошлого года в этом должны появиться места для отдыха. Впрочем, пока соответствующий перечень таких объектов не предоставили.

Как стало известно ранее, на 12-й станции Большого Фонтана в Одессе активно готовятся к купальному сезону и практически весь пляж накрыли деревянным настилом.

Читайте также:

Фото odesa.novyny.live, видео Новини LIVE Одеса