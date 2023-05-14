Новости Одессы и Одесской области

Одесситы открыли пляжный сезон, несмотря на запрет – видеофакт

Одесситы открыли пляжный сезон, несмотря на запрет – видеофакт

Кажется, прохладная и дожливая погода, так досаждавшая одесситам в апреле, осталась в том прошедшеп месяце. А на смену ей пришла теплая, погожая и почти что летняя. Вот, сегодня, например, синоптики чуть ли не +25°С обещали. Да и море вроде бы прогревается скаждым днем все больше и больше – не меньше +15°С ак уж точно. Стало быть, сама погода велит пойти загорать и отдыхать на пляже. Да и искупаться наверное уже можно… Что, нельзя? Мины, говорите, в море? Да кто их видел, эти мины?

Видимо, так и рассуждают многие и многие отдыхающие, буквально заполонившие сегодня одесские пляжи.

Соответствующие видео уже заполонили соцсети. Сами плажники зачастую хвастаются.

«Ну а что? Сама погода заставляет пойти загорать и отдыхать на пляже», – комментирует одно из таких видео Телеграм-канал «Новини LIVE Одеса».

В то же время автор поста напоминает: забывать о минной опасности все же не стоит.

В то же время стоит напомнить, что запрет на посещение прибрежной зоны в Одессе и области с прошлого года никто не отменял. А окончательный ответ на вопрос, быть ли пляжному сезону в этом году, еще должны дать военные.

По информации Одесской ОВА, в отличие от прошлого года в этом должны появиться места для отдыха. Впрочем, пока соответствующий перечень таких объектов не предоставили.

Как стало известно ранее, на 12-й станции Большого Фонтана в Одессе активно готовятся к купальному сезону и практически весь пляж накрыли деревянным настилом.

Читайте также:

Фото odesa.novyny.live, видео Новини LIVE Одеса

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить