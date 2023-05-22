Новости Одессы и Одесской области

На одесском пляже отдыхающих обезопасили от мин сеткой (видео)

На одесском пляже отдыхающих обезопасили от мин сеткой (видео)

В сети появилось видео, как одесские пляжи готовят к пляжному сезону — в море натянута в два ряда сетка между пирсами как защита от мин.

Недавно мы писали, что в Одессе готовят к открытию муниципальный пляж, а также какие требования поступили от военных, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих.

И сейчас в сети гуляет видео, автор которого показывает в море сетку между пирсами в два ряда.

Автор считает, что сетку могли установить как защиту от мин, чтоб их не прибивало к берегу. Но, возможно сетку установили и для отдыхающих, чтоб те не заплывали в опасные зоны.

инструкция

А на Золотом берегу повесили стенды с правилами поведения на пляже. На них указано, что запрещено заплывать за буйки и находиться на пляже с 21:00 до 7 утра.

Также сообщается, что работники пляжа не имеют права заставлять посетителей идти в укрытия.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
  • Одесситки испекли пиццу для воинов ПВО (фото, видео)
    Одесситки испекли пиццу для воинов ПВО (фото, видео)

    Одесситы продолжают поддерживать наших защитников, готовя для них разнообразные блюда и вкусности.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Чай в жару: почему он утоляет жажду и какой из них полезнее (Видео)
    Чай в жару: почему он утоляет жажду и какой из них полезнее (Видео)

    Если кофе — король «бодрого утра», то чай у большинства из нас ассоциируется с неспешностью, размеренностью и даже медитацией. А еще, именно этот напиток отлично утоляет жажду в летний зной и спасает от обезвоживания. О том, какой чай выбрать для солнечного дня читателям «Одесской жизни» рассказал владелец кофейни «Книгарня-кав’ярня» Евгений Доринский.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как РФ годами устраивала культурный геноцид против Украины? (фото, видео)
    Как РФ годами устраивала культурный геноцид против Украины? (фото, видео)

    Этот короткий разговор с генеральным директором Национального музея Революции Достоинства, координатором основанного в начале марта 2022 года Штаба спасения наследия Игорем Пошивайло состоялся на локации выставочного проекта «Война за идентичность. Сила сопротивляемости культуры» в Киеве. В просторном зале галереи искусств «Лавра» представители музейного сообщества тогда собрали не только узнаваемые свидетельства первых недель и месяцев полномасштабной войны, например, петушков из Бородянки и Мощуна.

    ПОДРОБНЕЕ
  • От СССР до россии: как за 100 лет менялись политические репрессии в Украине?
    От СССР до россии: как за 100 лет менялись политические репрессии в Украине?

    В этот воскресный день, 21 мая, в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Политрепрессии – раскулачивание, депортации, истребление интеллигенции, «зачистки» политически неугодных оппонентов – преследовали Украину со времен СССР и, к несчастью, продолжаются до сих пор: мир говорит о репрессированных украинцах и во время полномасштабного вторжения россии.
    «Одесская жизнь» вспоминает самые трагические вехи политических репрессий на территории Украины за последние 100 лет.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одесской области застрял в болоте 4-летний ребенок – как его спасли? (видео)
    В Одесской области застрял в болоте 4-летний ребенок – как его спасли? (видео)

    В Одесской области успешно завершились поиски четырехлетнего жителя Подольского района. Пропавшего ребенка разыскивали около пяти часов как полицейские и военные, так и неравнодушные местные жители. А кинологи задействовали служебную собаку. В итоге мальчика нашли в километре от родного дома – он застрял в болоте и не мог позвать на помощь.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить