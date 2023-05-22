На одесском пляже отдыхающих обезопасили от мин сеткой (видео)

В сети появилось видео, как одесские пляжи готовят к пляжному сезону — в море натянута в два ряда сетка между пирсами как защита от мин.

Недавно мы писали, что в Одессе готовят к открытию муниципальный пляж, а также какие требования поступили от военных, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих.

И сейчас в сети гуляет видео, автор которого показывает в море сетку между пирсами в два ряда.

Автор считает, что сетку могли установить как защиту от мин, чтоб их не прибивало к берегу. Но, возможно сетку установили и для отдыхающих, чтоб те не заплывали в опасные зоны.

А на Золотом берегу повесили стенды с правилами поведения на пляже. На них указано, что запрещено заплывать за буйки и находиться на пляже с 21:00 до 7 утра.

Также сообщается, что работники пляжа не имеют права заставлять посетителей идти в укрытия.

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