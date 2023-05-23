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В Одесской ОВА рассказали, когда откроют пляжи (видео)

В Одесской ОВА рассказали, когда откроют пляжи (видео)

Пляжи в Одессе могут открыть уже в июне. Соответствующие указы уже разрабатывается администрацией области с военными.
Об этом рассказал сегодня в телеэфире заместитель главы Одесской областной военной администрации Роман Григоришин.

По словам Григоришина, город, а также областная и районная военные администрации должны выпустить совместный указ о том, какие условия необходимо обеспечить владельцам пляжей для того, чтобы их можно было открыть.

А отвечая на вопрос, когда следует ждать этот документ, чиновник ответил: «Я думаю, что это вопрос этой недели», давая таким образом понять, что вопрос должен быть решен уже к июню.

Помимо этого, по его словам, сейчас руководство разрабатывает карту неморских туристических локаций в области с целью по возможности «отвлечь людей от моря» из-за минной опасности. Эту карту также планируется доработать до начала лета.

Как сообщалось ранее, в Одессе планируют открыть муниципальные пляжи.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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