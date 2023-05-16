В Одессе планируют открыть муниципальные пляжи (фото)

В Одессе, по предварительным данным, готовят к открытию несколько муниципальных пляжей. Об этом сообщили в «Думской».

В издании «Думская» заявили, что в Одесском городском совете сообщили о намерениях подготовить несколько городских муниципальных пляжей к открытию 1 июня.

Напомним, что мы писали ранее, что пляжного сезона в этом году не будет. Окончательную точку в вопросе, открывать ли пляжи на одесском побережье или нет, поставил российский удар беспилотниками по рекреационной инфраструктуре на побережье 19 апреля.

Следует напомнить, что до полномасштабного вторжения в Одессе работали пять муниципальных пляжей: два в Лузановке, в районе Ротонды в Аркадии, районе «Дельфина» и на 14-й ст. Большого Фонтана.

Несмотря на запреты на открытие купального сезона на пляжах города, мы писали о том, что некоторые клубы готовят свои места для посетителей.

Также в мае в ОК «Юг» сообщили, что в Одессе и Одесской областиготовят альтернативные пляжам места отдыха: чтобы люди не посещали побережье Черного моря из-за минной опасности.

Учитывая, что в прошлом году одесситы и гости города так и не смогли попасть на пляжи Одессы, в этом году начался ажиотаж на абонементы в аквапарк «Одесса», о чем мы писали ранее.

Будут ли действительно открыто несколько муниципальных пляжей, ждем официальное подтверждение от Одесского городского совета. Но некоторые чиновники там уже говорят, что если и откроют такие пляжи, то самое море отгородят сетками, а на них можно будет только загорать.

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Фото: Одесский городской совет