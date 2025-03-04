Об этом сообщили в Одесской ОВА и горсовете.

В результате удара дронами в трех из четырех районов Одессы действуют аварийные отключения света. Из-за повреждения энергетической инфраструктуры была остановлена работа трех котельных. Сейчас они уже запитаны и теплоснабжение домов восстановлено.

Повреждения также получили жилые дома, два частных детских сада.

По нескольким адресам вспыхнули пожары, которые пожарные оперативно ликвидировали.

Во время атаки пострадали три человека — жители частных домов. Они получили осколочные ранения и переломы конечностей. В состоянии средней степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. Еще один человек, который в момент атаки находился в бизнес-центре, получил контузию.

Над ликвидацией последствий атаки работают коммунальные службы.

С утра будут развернуты оперативные штабы, где жители пострадавших домов смогут оформить заявления на получение компенсации.

В городе разворачиваются дополнительные пункты несокрушимости (425 уже работают).

Как сообщили в мэрии, учебные заведения города обеспечены теплом и светом и работают в штатном режиме.