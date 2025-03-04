Напомним, вечер 4 марта, как и днем ранее, закончился в Одессе масштабной атакой дронов-камикадзе.

Позже стало известно, что под вражеский удар снова попал объект критической инфраструктуры.

«Часть Одессы снова осталась без света, воды и тепла», – сообщил мэр Геннадий Труханов.

В частности, без света осталась большая часть микрорайона Таирова.

Как пояснили в компании ДТЭК «Одесские электросети», причина отключения – повреждение линии из-за вражеских обстрелов.

«Сроки восстановления света пока неизвестны», – сообщают энергетики.

В то же время о введении экстренных отключений света на данный момент не сообщается.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и при появлении новой информации сразу же оповестит об этом своих читателей.

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