Нагадаємо, увечері вівторка, 4 березня, російські агресори вкотре атакували Одесу дронами-камікадзе. У місті та передмісті пролунала серія потужних вибухів. Також повідомлялося про масштабну пожежу.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської дронової атаки у передмісті Одеси внаслідок осколкових поранень загинув 77-річний мешканець села Лиманка.
А за даними одеських рятувальників, горіла низка приватних будинків, також постраждала громадянська та критична інфраструктура.
«Масований удар, масштабні руйнування… Понад 60 рятувальників ліквідували наслідки терору», – повідомили у ДСНС.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Також рятувальники поділилися фото наслідків атаки:
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