Обстрел Одессы 4 марта 2025
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Нагадаємо, увечері вівторка, 4 березня, російські агресори вкотре атакували Одесу дронами-камікадзе. У місті та передмісті пролунала серія потужних вибухів. Також повідомлялося про масштабну пожежу.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської дронової атаки у передмісті Одеси внаслідок осколкових поранень загинув 77-річний мешканець села Лиманка.

А за даними одеських рятувальників, горіла низка приватних будинків, також постраждала громадянська та критична інфраструктура.

Обстрел Одессы 4 марта 2025, пожар

Обстріл Одеси 4 березня 2025=

Обстріл Одеси 4 березня 205 /></p> <p>«Масований удар, масштабні руйнування… Понад 60 рятувальників ліквідували наслідки терору», – повідомили у ДСНС.</p> <p>Інформація про постраждалих уточнюється.</p> <p>Також рятувальники поділилися фото наслідків атаки:</p> <p><img class=

 

 

«Масований удар, масштабні руйнування… Понад 60 рятувальників ліквідували наслідки терору», – повідомили у ДСНС.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Також рятувальники поділилися фото наслідків атаки:

Обстрел Одессы 4 марта 2025, ГСЧС

Обстрел Одессы 4 марта 2025, Смартлаб

Обстрел Одессы 4 марта 2025, Новая почта

Обстрел Одессы 4 марта 2025, масштабный пожар

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