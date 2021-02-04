Малоизвестные, но незабытые: в музее Блещунова вспоминают одесских художников

В выставочном пространстве Одесского музея частных коллекций имени Блещунова «Квартира №6» первая выставка этого года. Она открывает новый проект музея «Малоизвестные, но незабытые», который посвящен подзабытым одесситами именам одесской художественной школы.

Художники, чье имя было на слуху в 60-80 годы, художники у которых училось нынешнее поколение, которые формировали художественную атмосферу города. К сожалению, очень многие из них отошли в тень. Кто-то по состоянию здоровья, кто-то в силу своего характера, рассказывает о проекте директор музея Светлана Остапова.

Первым, чье имя выведено из тени, стал художник Михаил Черешня. Он родился и вырос в Одессе, учился в «грековке», затем в Ленинградском промышленном училище имени Мухиной, почти 30 лет работал в монументальном цеху Художественного фонда, создавая скульптуры. Рисунку Черешня учился у Моисея Давидовича Мутцельмахера, а Дина Фрумина обучила его живописи. Впоследствии она следила и гордилась успехами своего ученика.

Писал Михаил Черешня, что называется «в стол» и практически не участвовал в групповых выставках, да и вообще вел довольно замкнутый образ жизни. Но, тем не менее, несмотря на отсутствие «эффектной» личной истории, его творчество неотделимо от художественного пространства Одессы.

«Он отличается. Он абсолютно узнаваем. У многих были периоды непроизвольного копирования друг друга. А вот про него этого нельзя сказать – он всегда выделяется. Всегда видно, что это Черешня. И для коллекционера это ценно. В ряду одесского трасавангарда его имя находится рядом с Межбергом, Островским, Шенклером», – говорит коллекционер Сергей Костин.

Сейчас работы Черешни есть во многих одесских коллекциях, в Одесском музее современного искусства и за границей. Посетители выставки увидят 25 работ художника разных периодов, начиная с 60-х и заканчивая работой, созданной в эмиграции в 2017 году. Все работы из частных коллекций одесситов Сергея Костина, Тамары Михайличенко, Александра Дмитренко, Анатолия Дымчука, Нили Артеменко.

Художница и сокуратор выставки Мария Апрятова объясняет: «В плане живописи это потрясающий художник, которого невозможно оценить по фотографиям. Экспрессия, удивительные образы, которые, очевидно, что они не срисованы, абсолютно зрелые философские, пропущенные через внутренний образ картины, которые нужно просто увидеть».

Кстати, именно Мария стала автором идеи музейного Slow art day – медленного созерцания. На этих встречах будут выбирать одну работу художника, в которую зритель будет погружаться, для того чтобы найти свою ниточку с живописью, почувствовать, что он видит, почему и как.

Музей Блещунова находится по адресу: ул. Польская, 19. Время работы: 10:30-18:00 (касса до 17:30). Выходной: среда, государственные праздники.

Стоимость билета на выставку: 20 грн.

Фото автора