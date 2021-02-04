Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на день останется без тепла часть «Судостроителя»

В Одессе на день останется без тепла часть «Судостроителя»

Завтра, 5 февраля, в Одессе на весь день останется без отопления часть микрорайона «Судостроитель».

Как сообщили в КП «Теплоснабжение города Одессы», тепла в ряде домов не будет из-за ремонтных работ по улице Лунина.

Так, с 09:00 до 17:00 будет прекращено теплоснабжение по таким адресам:

  • Адмиральский проспект, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 16а, 6а;
  • Бригадная улица, 62;
  • Героев Пограничников улица, 2, 4 (детский сад №272);
  • Гераневая улица, 2;
  • Доковая улица, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21;
  • Лунина улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15а;
  • Щеглова улица, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 18а, 20, 22, 22/1, 22с;
  • Новаторов улица, 1а, 5, 5а, 13, 15, 17;
  • Палубная улица, 5, 6, 7, 8, 10;
  • Палубный переулок, 1, 2, 3,4, 5;
  • Судостроительная улица, 1 (больница водников), 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21;
  • Танкерная улица, 2 (детский сад №84), 5, 5а (детский сад №173), 9, 11, 13, 14;
  • Трудовая улица, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16;
  • Швыгина улица, 18а.

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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