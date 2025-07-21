Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 21 июля;

Как магнитные бури влияют на человека;

Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в понедельник, 21 июля, ожидается незначительная солнечная активность. По прогнозам уровень геомагнитного возмущения останется в пределах нормы. К-индекс составит 2 – это считается слабой магнитной бурей.

Магнитная буря возникает во время вспышек на Солнце, когда заряженные частицы достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитосферой. Колебания к индексу 4 обычно остаются незаметными для большинства людей. Однако при показателях 5 и выше возможны изменения в самочувствии, а во время бурь с индексом 7-8 в небе можно наблюдать полярные сияния.

Как помочь организму в дни магнитных бурь

Врачи советуют в такие дни соблюдать режим сна и здорового питания, пить больше воды, избегать алкоголя, кофе и тяжелых блюд. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, однако следует избегать прямых солнечных лучей.

Легкие физические упражнения помогут поддержать тонус, а людям с хроническими болезнями советуют иметь под рукой необходимые лекарства. Утром полезен контрастный душ для бодрости, а вечером – теплая ванна для расслабления.