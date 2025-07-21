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Арциз Одесской области узнал о гибели Сергея Усова, который долгое время считался пропавшим без вести.

Воин погиб 27 мая 2022 года в Херсонской области.

Герою навсегда останется 25 лет.

Сергей Усов служил в десантно-штурмовом подразделении, был верным побратимом и настоящим воином. Он погиб 27 мая 2022 года вблизи села Белогорка Херсонской области, но долгое время считался пропавшим без вести. Только в июле 2025 года официально подтверждена его гибель и установлена личность.

Герою было всего 25 лет, но его жизнь была наполнена мужеством, верностью и любовью к Родине. Об этом сообщил городской голова Арциза Сергей Парпуланский.

Он выразил соболезнования матери Сергея — Людмиле Николаевне, а также всей семье, друзьям и побратимам и подчеркнул, что память о Герое будет жить в сердцах украинцев.

Как сообщала “Одесская жизнь”, 18 июля, во время выполнения боевого задания на фронте российско-украинской войны погиб человек-легенда – президент аэроклуба «Одесса», глава правления Федерации парашютного спорта Одесской области, председатель правления территориального отделения одесского Союза ветеранов Афганистана Константин Оборин (позывной «Камикадзе»).

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