Утонула девочка-подросток

Ключевые моменты:

  • 4 случая гибели на воде в Одесской области с начала лета;
  • Причины трагедий — нарушение правил безопасности;
  • ГСЧС призывает купаться только на официальных пляжах.

Спасатели напоминают: лето — это время отдыха, но вода ежегодно становится причиной трагедий, которых можно было бы избежать.

ГСЧС призывает жителей и туристов соблюдать элементарные правила безопасности во время купания и пребывания у водоемов:

  • Отдыхайте только на официально определенных пляжах.
  • Не оставляйте детей без присмотра.
  • Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.
  • Не заплывайте за буйки.
  • Не купайтесь во время шторма или сильных волн.

Напомним, пребывание граждан и транспортных средств на пляжах «Лебедевка», «Рассейка» и «Катранка» запрещено

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