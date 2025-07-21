Ключевые моменты:
- 4 случая гибели на воде в Одесской области с начала лета;
- Причины трагедий — нарушение правил безопасности;
- ГСЧС призывает купаться только на официальных пляжах.
Спасатели напоминают: лето — это время отдыха, но вода ежегодно становится причиной трагедий, которых можно было бы избежать.
ГСЧС призывает жителей и туристов соблюдать элементарные правила безопасности во время купания и пребывания у водоемов:
- Отдыхайте только на официально определенных пляжах.
- Не оставляйте детей без присмотра.
- Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.
- Не заплывайте за буйки.
- Не купайтесь во время шторма или сильных волн.
Напомним, пребывание граждан и транспортных средств на пляжах «Лебедевка», «Рассейка» и «Катранка» запрещено.
Читайте также: День рождения обернулся трагедией: под Одессой утонула двухлетняя девочка