Магнитные бури: каков прогноз на 17 сентября

По информации астросиноптиков, сегодня, в воскресенье, 17 сентября 2023 года, геомагнитная оюстановка спокойная – существенных магнитных бурь не ожидается.

Таков прогноз как Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, так и Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

По прогнозам, следующая повышенная солнечная активность ожидается с 26 по 28 сентября. При этом 26 числа буря будет мощнее, чем 27 и 28 сентября.

Последняя слабая магнитная буря ожидается 30 сентября. Сильных магнитных бурь в этом месяце не прогнозируется.

Магнитными бурями называют геомагнитные возмущения, которые происходят в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Во время магнитных бурь на поверхности Земли наблюдаются изменения в магнитном поле, которые могут влиять на работу электронных систем, включая электропроводку, радиосвязь и спутниковую навигацию.

Помимо этого, геомагнитные колебания могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для обладателей хронических заболеваний. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Большинство людей в дни магнитных бурь жалуются на вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль.

Кроме того, считается, что магнитные бури воздействуют и на психику человека: у некоторых могут возникнуть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.

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