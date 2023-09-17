Магнітні бурі: який прогноз на 17 вересня

За інформацією астросиноптиків, сьогодні, в неділю, 17 вересня 2023 року, геомагнітна установка спокійна – суттєвих магнітних бур не очікується.

Таким є прогноз як Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, так і Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

За прогнозами, наступна підвищена сонячна активність очікується з 26 по 28 вересня. При цьому 26 числа буря буде потужнішим, ніж 27 та 28 вересня.

Остання слабка магнітна буря очікується 30 вересня. Сильних магнітних бурь цього місяця не прогнозується.

Магнітними бурями називають геомагнітні збурення, які у результаті взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Під час магнітних бур на поверхні Землі спостерігаються зміни в магнітному полі, які можуть впливати на роботу електронних систем, включаючи електропроводку, радіозв’язок та супутникову навігацію.

Крім цього, геомагнітні коливання можуть загрожувати здоров’ю та самопочуттю людей, особливо для власників хронічних захворювань. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям з гіпертонією і хворобами серця та судин.

Більшість людей у дні магнітних бур скаржаться на млявість, втому, сонливість, сонливість, сонливість, сонливість, труднощі з концентрацією та головний біль.

Крім того, вважається, що магнітні бурі впливають і на психіку людини: в деяких можуть виникнути апатія, тривога, дратівливість та невизначеність у прийнятті рішень.

Основним рецептом захисту від магнітних бур є здоровий сон і відпочинок. Крім того, слід знизити фізичні та психологічні навантаження, відмовитися від важкої, солоної та гострої їжі, кави та алкоголю. Потрібно пити багато води або трав’яного чаю. Також бажано включити в свій раціон продукти, що розріджують кров: імбир, цибуля, часник, буряк, оливки, гіркий шоколад.

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