Локдаун в Украине: пересмотреть ужесточение карантина могут на Рождество, – СМИ

Правительство Украины может пересмотреть решение об ужесточении в стране карантина 7 января.

Как пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник в Офисе президента, сейчас власти анализируют статистику по заболевшим COVID-19.

«Седьмого будет решение. Сейчас идет тщательная оценка трендов количества заболевших», – объяснил источник.

Напомним, ранее Кабмин постановил, что локдаун в Украине начнется 8 января и продлится до 24 января 2021 года. Между тем, накануне в СМИ появилась информация, что начало карантина могут перенести. Якобы причиной стало значительное уменьшение количества заболевших.

Как отметил источник в Кабинете министров, такая возможность действительно обсуждается, но в команде власти пока нет консенсуса по этому вопросу.

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