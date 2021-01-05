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Локдауна в Украине с 8 января может не быть, – источник

Локдауна в Украине с 8 января может не быть, – источник

В Украине могут отменить введение жесткого карантина с 8 января или перенести его на более поздний срок, пишут украинские СМИ, ссылаясь на источники Tелеграм-канала «Легитимный».

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Отмечается, что основной причиной переноса может стать то, что уже несколько недель подряд количество заболевших коронавирусной инфекцией в стране снижается.

По словам источника, вопрос о переносе локдауна обсуждали накануне на селекторном совещании президента, и предварительно было принято решение о переносе его на конец января.

При этом источник поясняет, что обычно сезонная эпидемия гриппа начинается в 20-х числах января и длится до середины февраля, и на этот период якобы и решено перенести локдаун.

Также отмечается, что вводить локдаун с 8 января нецелесообразно при маленьких цифрах заболеваемости и средней загрузке больниц. Кроме того, в феврале ожидается «третья» условная волна эпидемии коронавируса, и тогда снова придется вводить локдаун, а «это будет сделать очень сложно и почти нереально».

Напомним, 9 декабря 2020 года Кабмин постановил, что локдаун начнется 8 января и продлится до 24 января 2021 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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