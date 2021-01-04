Новости Одессы и Одесской области

Сколько раз на Одесчине нарушали карантин?

Сколько раз на Одесчине нарушали карантин?

Одесская область заняла третье место в Украине по количеству нарушений карантина. Об этом сообщает пресс-служба Государственной судовой администрации Украины.

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Так, в местных судах рассмотрели 3174 дела по статье 44-3 «Нарушение правил карантина» КУоАП, из них 363 случая закончились штрафами.

На первом месте по количеству нарушений карантина находится Днепропетровская область – 5 509 дела, а на втором месте Киев – 4 652 дела.

Всего по указанной статье в стране рассмотрели 41 916 дел и оштрафовали 3 235 нарушителей.

Напомним, ранее Приморский районный суд Одессы приговорил к штрафу администратора кафе уличной еды за нарушение карантина выходного дня.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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