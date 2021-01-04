Сколько раз на Одесчине нарушали карантин?

2020-й для рестораторов: трудный, но интересный год По данным платформы «Опендатабот», на начало 2020 года в Украине было зарегистрировано порядка 50 тысяч заведений общественного питания. Более 60% не пережили первого локдауна. Таким образом, к началу летнего сезона без работы остались более 160 тысяч человек. Одесса пострадала меньше других городов, но продажи в этой сфере упали на 60%. Удержаться на плаву Одессе помогло море и полузакрытые границы. Но есть и истории успеха. Правда, такого результата удалось добиться упорным трудом и креативным подходом. ПОДРОБНЕЕ

Будущее после пандемии: как карантин научил учиться по-новому COVID-19 не всегда приносил негативный опыт. Знали ли вы, что пандемия повысила спрос на услуги онлайн-образования? После введения карантинных ограничений эта сфера стала активно развиваться. Люди начали осваивать новые профессии и навыки – теперь в дистанционном формате. ПОДРОБНЕЕ

Чему одесситов научил коронавирус? – опрос Как одесситы переживают эпидемию коронавируса, чему вирус их научил и насколько поменялась их жизнь

в 2020 году, узнавала «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

Будущее после пандемии: карантин не отменяет отпуск Туризм – один из наиболее пострадавших от COVID-19 секторов экономики. Во время карантина турагентства, принимающие гостей в Одессе, стали искать новые пути заработка без туристов в городе – проводили онлайн-экскурсии и лекции. ПОДРОБНЕЕ