Сколько раз на Одесчине нарушали карантин?

Одесская область заняла третье место в Украине по количеству нарушений карантина. Об этом сообщает пресс-служба Государственной судовой администрации Украины.
Так, в местных судах рассмотрели 3174 дела по статье 44-3 «Нарушение правил карантина» КУоАП, из них 363 случая закончились штрафами.
На первом месте по количеству нарушений карантина находится Днепропетровская область – 5 509 дела, а на втором месте Киев – 4 652 дела.
Всего по указанной статье в стране рассмотрели 41 916 дел и оштрафовали 3 235 нарушителей.
Напомним, ранее Приморский районный суд Одессы приговорил к штрафу администратора кафе уличной еды за нарушение карантина выходного дня.
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