Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Тело пилота 52 тяжелого бомбардировочного авиаполка воздушно-космических сил рф, который базируется на аэродроме «шайковка» в Калужской области и имеет на вооружении бомбардировщики Ту-22М3, обнаружили вблизи Брянска в частном доме, где проживал военный преступник. Возмездие нанесено с помощью молотка.

Что известно о преступлениях голенкова

Голенков причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности 1 июля 2022 года три ракеты Х-22 были выпущены по Сергеевке Одесской области. В результате атаки полностью уничтожена база отдыха и значительным разрушениям подвергся девятиэтажный жилой дом. Погибли 22 человека, 37 были ранены. Среди погибших 1 ребенок, ранения получили 6 детей.

27 июня 2022 года был нанесен ракетный удар по торговому центру «Амстор» в городе Кременчуг Полтавской области. В момент атаки в ТЦ находились около 1 тысячи человек, тогда в результате атаки погибли 22 человека.

Также Голенков ответственный за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, Был полностью разрушен целый подъезд. «Одесская Жизнь» публиковала фото и видео с места трагедии. Тогда погибло 46 мирных украинцев, среди них — 6 детей.

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