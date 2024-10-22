Новости Одессы и Одесской области

Ликвидирован российский пилот, который организовывал обстрелы Одесской области

Ликвидирован российский пилот, который организовывал обстрелы Одесской области

В рф ликвидировали н ачальника штаба российской авиационной эскадрильи Дмитрия Голенкова, который причастен к убийству десятков мирных жителей Одесской, Полтавской областей и Днепра.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Тело пилота 52 тяжелого бомбардировочного авиаполка воздушно-космических сил рф, который базируется на аэродроме «шайковка» в Калужской области и имеет на вооружении бомбардировщики Ту-22М3, обнаружили вблизи Брянска в частном доме, где проживал военный преступник. Возмездие нанесено с помощью молотка.

голенков

Что известно о преступлениях голенкова

Голенков причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности 1 июля 2022 года три ракеты Х-22 были выпущены по Сергеевке Одесской области. В результате атаки полностью уничтожена база отдыха и значительным разрушениям подвергся девятиэтажный жилой дом. Погибли 22 человека, 37 были ранены. Среди погибших 1 ребенок, ранения получили 6 детей.

27 июня 2022 года был нанесен ракетный удар по торговому центру «Амстор» в городе Кременчуг Полтавской области. В момент атаки в ТЦ находились около 1 тысячи человек, тогда в результате атаки погибли 22 человека.

Также Голенков ответственный за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, Был полностью разрушен целый подъезд. «Одесская Жизнь» публиковала фото и видео с места трагедии. Тогда погибло 46 мирных украинцев, среди них — 6 детей.

По теме: Семейная пара из Одессы может оказаться среди жертв российского удара по Днепру

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua