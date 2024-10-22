Ліквідовано російського пілота, який організовував обстріли Одеської області

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Тіло пілота 52 важкого бомбардувального авіаполку повітряно-космічних сил рф, що базується на аеродромі «Шайковка» в Калузькій області та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3, виявили поблизу Брянська в приватному будинку, де проживав військовий злочинець. Відплата нанесена за допомогою молотка.

Що відомо про злочини Голенкова

Голенков причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема 1 липня 2022 року три ракети Х-22 були випущені по Сергіївці Одеської області. Унаслідок атаки повністю знищено базу відпочинку і значних руйнувань зазнав дев’ятиповерховий житловий будинок. Загинули 22 людини, 37 було поранено. Серед загиблих 1 дитина, поранення отримали 6 дітей.

27 червня 2022 року було завдано ракетного удару по торговому центру «Амстор» у місті Кременчук Полтавської області. У момент атаки в ТЦ перебувало близько 1 тисячі осіб, тоді внаслідок атаки загинули 22 людини.

Також Голенков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, був повністю зруйнований цілий під’їзд. «Одеське Життя» публікувало фото і відео з місця трагедії. Тоді загинуло 46 мирних українців, серед них – 6 дітей.

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