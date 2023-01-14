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В Днепре российская ракета разрушила подъезд многоэтажки – есть погибшие (фото, видео)

В Днепре российская ракета разрушила подъезд многоэтажки – есть погибшие (фото, видео)

Сегодня днем, 14 января 2023 года, российские террористы нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В Днепре одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом.

«Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день», – прокомментировал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Прилет в Днепре2

Прилет в Днепре3

По информации главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, по состоянию на вечер субботы стало известно о пяти погибших и 39 раненых. Среди них семеро детей. Младшему ребенку три года. 9-летняя девочка в тяжелом состоянии.

Прилет в Днепре4

Прилет в Днепре5

А президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео последствий ракетного удара в Днепре.

«Разбор завалов в Днепре продолжается. Все службы работают. Боремся за каждого человека, каждую жизнь. Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную», – заявил глава государства.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, разбор завалов будет продолжаться всю ночь. Район, где случился прилет вражеской ракеты, сейчас полностью обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня, 14 января 2023 года, в старый Новый год, страна-террорист россия снова массово атаковала Украину ракетами. Среди их целей была и Одесса.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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