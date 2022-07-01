Российская ракета разрушила многоэтажку под Одессой: сообщают о погибших и раненых (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Около полуночи 1 июля рашисты вновь ударили по Одесской области крылатыми ракетами. Одна из них попала в многоквартирный дом в курортном поселке. Сообщают о погибших и раненых.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг». Информацию подтвердил и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Во время воздушной тревоги в Одесской области произошел взрыв. Есть попадания российской ракеты в области и погибшие,

— сказано в информации ОК «Юг»

Одещина. Попадание вражеской ракеты. К сожалению, есть погибшие. Подробности – впоследствии.

Написал в своем телеграм-канале – Братчук.

Пока нет информации о количестве погибших и раненых. Но очевидцы в социальных сетях сообщают, что один из подъездов многоквартирного дома «сложился полностью». Под завалами есть и выжившие. Очевидцы пишут, что слышны их крики о помощи.

Свидетели сообщают, что на месте многоскорых, идет разбор завалов.

В Одесской области ракеты попали в высотку и базу отдыха

ОБНОВЛЕНО: В Оперативном командовании «Юг» сообщили первые подробности о террористическом акте россии:

По Одесщине нанесен ракетный удар самолетами стратегической авиации по направлению к Черному морю.

Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая – в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе.

В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей.

Спасателями из-под завалов изъяты тела 6 погибших, уже оказана медицинская помощь 7 раненым, среди которых 3 ребенка.

Продолжается разбор завалов и борьба с пожаром в пристроенном к дому магазине на площади около 20 кв.

На базе отдыха возгорание не обнаружено, только разрушения. Есть пострадавшие, их количество уточняется.

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 2.30 количество погибших выросло до 10

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