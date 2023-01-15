Семейная пара из Одессы может оказаться среди жертв российского удара по Днепру

Одесситы Андрей Осинский и Марина Фигурная приехали 14 января в Днепр в гости к родителям. Отец и мать Марины как раз проживали в разрушенном ракетой подъезде.

Об этом сообщила подруга Марины Фигурной в социальных сетях.

Она пишет, что в момент удара в квартире находилось 7 человек родственников. С того момента никто из них, включая одесситов, на связь не выходил.

В списках госпитализированных есть только мама Марины Светлана. Она сейчас в реанимации.

Пополный список пострадавшей семьи такой: Марина Фигурная и Андрей Осинский из Одессы, мама Светлана Фигурная, отец Юрий Фигурный, брат Александр Фигурный с женой Яной и 14-летней дочерью Анной.

Напомним, что 14 января 2023 года российская ракета попала в девятиэтажный жилой дом в Днепре. Был полностью разрушен целый подъезд. «Одесская Жизнь» публиковала фото и видео с места трагедии.

По состоянию на 15:30 15 января спасены 39 человек, из них 6 детей. Погибли 25 человек, из них 1 ребенок. Травмированы 73 человека, из них 13 детей. Разыскивается 43 человека. Спасательная операция и рабор завалов продолжаются.

Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир.