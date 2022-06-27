Путинские фашисты ударили ракетами по торговому центру в Кременчуге – есть жертвы (фото)

Сегодня днем, в понедельник, 27 июня 2022 года, российские нацисты нанесли ракетный удар по торговому центру «Амстор» в городе Кременчуге Полтавской области. По словам очевидцев, в момент удара в ТРЦ находились более тысячи человек.

Как сообщает в своем Телеграм-канале глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, по состоянию на вечер, стало известно о 10 погибших и более чем 40 раненых.

«21 человек ранен и госпитализирован. 6 из них – в тяжелом состоянии. Кроме того, 29 людям предоставлена амбулаторная помощь (без госпитализации), в том числе двум детям»,

– написал Лунин.

По его словам, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в медучреждениях Кременчуга.

По данным областного управления ГСЧС, площадь пожара в торговом центре «Амстор» превышает 10 тысяч квадратных метров. Торговый центр практически полностью уничтожен.

Напомним, что уже третий день рашистская армия наносит массированные ракетные удары по украинским городам. Так, ранним утром воскресенья, 26 июня, 4 российские ракеты взорвались в Киеве. Одна попала в жилую девятиэтажку, еще одна взорвалась во дворе детского сада.

А сегодня ночью от ракетной атаки пострадали частные жилые дома в одном из сел Одесского района. Ранены 8 человек, в том числе ребенок.

Фото управления ГСЧС в Полтавской области и с Телеграм-канала Дмитрия Лунина