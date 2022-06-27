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Путинские фашисты ударили ракетами по торговому центру в Кременчуге – есть жертвы (фото)

Путинские фашисты ударили ракетами по торговому центру в Кременчуге – есть жертвы (фото)

Сегодня днем, в понедельник, 27 июня 2022 года, российские нацисты нанесли ракетный удар по торговому центру «Амстор» в городе Кременчуге Полтавской области.
По словам очевидцев, в момент удара в ТРЦ находились более тысячи человек.

Как сообщает в своем Телеграм-канале глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, по состоянию на вечер, стало известно о 10 погибших и более чем 40 раненых.

«21 человек ранен и госпитализирован. 6 из них – в тяжелом состоянии. Кроме того, 29 людям предоставлена амбулаторная помощь (без госпитализации), в том числе двум детям»,

– написал Лунин.

Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, спасатели

По его словам, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в медучреждениях Кременчуга.

По данным областного управления ГСЧС, площадь пожара в торговом центре «Амстор» превышает 10 тысяч квадратных метров. Торговый центр практически полностью уничтожен.

Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, последствия

Напомним, что уже третий день рашистская армия наносит массированные ракетные удары по украинским городам. Так, ранним утром воскресенья, 26 июня, 4 российские ракеты взорвались в Киеве. Одна попала в жилую девятиэтажку, еще одна взорвалась во дворе детского сада.

А сегодня ночью от ракетной атаки пострадали частные жилые дома в одном из сел Одесского района. Ранены 8 человек, в том числе ребенок.

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Фото управления ГСЧС в Полтавской области и с Телеграм-канала Дмитрия Лунина

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