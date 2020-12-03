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Личное решение: в ОПЗЖ прокомментировали избрание Кучука первым вице-мэром Одессы

Личное решение: в ОПЗЖ прокомментировали избрание Кучука первым вице-мэром Одессы

Сложение депутатом горсовета Одессы от ОПЗЖ Михаилом Кучуком депутатских полномочий и переход на должность вице-мэра Одессы – его личное решение.

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Об этом сообщает фракция Оппозиционной платформы – За жизнь Одесского городского совета на своей странице в Facebook.

“Фракция ОПЗЖ находится в оппозиции к городским властям и не делегировала своих представителей в команду мэра Труханова”, – сказано в сообщении.

Напомним, на сессии горсовета Одессы Михаила Кучука избрали первым заместителем городского головы Одессы.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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