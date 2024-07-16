Вице-мэр Светлана Бедрега покидает свой пост?

Вице-мэр Светлана Бедрега покидает свой пост?

Мэрию Одессы покидает Светлана Бедрега – вице-мэр, бессменно занимающая должность директора управления, а затем департамента финансов Одесского горсовета с 2002 года.

Об этом пишет издание «Думская» со сслкой на свой источник в муниципалитете.

По данным источника, 16 июля у нее последний рабочий день.

Что стало причиной увольнения вице-мэра, пока неизвестно.

За 22 года работы Бедрега оказалась незаменимым специалистом для каждого городского головы Одессы – Руслана Боделана, Эдуарда Гурвица, Алексея Костусева, и.о. мэра Олега Брындака и, наконец, Геннадия Труханова.

Она получала должность вице-мэра трижды – в 2002-2005, 2012-2014 и затем с 2017 года.

Некоторые даже поговаривали, что Бедрега является повелительницей цифр и владеет магией бюджетных показателей.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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