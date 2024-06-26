Мэр Одессы назначил нового заместителя по вопросам ЖКХ

Об этом Анна Позднякована сообщила на своей странице в facebook.

«Сегодня ответственно заявляю, что те минимальные ожидания и задачи, которые ставились передо мной и моей командой — выполнены. Несмотря на тяжелые времена и вооруженную агрессию, в сверхсложных и экстремальных условиях, предприятие выполняет свою функцию. Убеждена, положительная динамика там будет продолжаться.

Что касается нынешней рабочей нагрузки.

Пафосных обещаний не буду давать, на быстрые изменения никого не настраиваю. Но в одном могу заверить точно — буду работать так же преданно и старательно, как и на предыдущей должности», — написала чиновница.

Геннадий Труханов, который представил нового вице-мэра в ходе очередной сессии городского совета сегодня, 26 июня, определил задачи Анны Поздняковой на новой должности: усилить борьбу с частными управляющими компаниями и возродить репутацию ЖЭКов.

«Мы все прекрасно понимаем, что управляющая компания – это бизнес, это для зарабатывания денег, и ни одна из них не будет так заботиться о людях, как город. Потому что у нас поддержка, наши коллеги со всему мира передают нам коммунальную технику. Репутация ЖКС была сознательно подорвана для снижения конкуренции, и наша задача – сделать так, что они снова стали мощными и предоставляли населению качественную услугу», — заявил мэр.

В своем выступлении Анна Позднякова выделила три основных направления в своей работе: энергетика, переработка мусора и бомбоубежища.

Как сообщала «Одесская жизнь», на территории двух крупных котелен КП «Теплоснабжение города Одессы» установят мини-электростанции, которые работают на газе и обеспечат в отопительный период потребности котельных в электроэнергии.