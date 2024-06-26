Мэр Одессы назначил нового заместителя по вопросам ЖКХ

Мэр Одессы назначил нового заместителя по вопросам ЖКХ

Новым заместителем городского головы стала Анна Позднякова, которая занимала пост руководителя КП «Теплоснабжение города Одесса». Она будет отвечать за жилищно-коммунальное хозяйство в городе.

Об этом Анна Позднякована сообщила на своей странице в facebook.

«Сегодня ответственно заявляю, что те минимальные ожидания и задачи, которые ставились передо мной и моей командой — выполнены. Несмотря на тяжелые времена и вооруженную агрессию, в сверхсложных и экстремальных условиях, предприятие выполняет свою функцию. Убеждена, положительная динамика там будет продолжаться.
Что касается нынешней рабочей нагрузки.
Пафосных обещаний не буду давать, на быстрые изменения никого не настраиваю. Но в одном могу заверить точно — буду работать так же преданно и старательно, как и на предыдущей должности», — написала чиновница.

Геннадий Труханов, который представил нового вице-мэра в ходе очередной сессии городского совета сегодня, 26 июня, определил задачи Анны Поздняковой на новой должности: усилить борьбу с частными управляющими компаниями и возродить репутацию ЖЭКов.

«Мы все прекрасно понимаем, что управляющая компания – это бизнес, это для зарабатывания денег, и ни одна из них не будет так заботиться о людях, как город. Потому что у нас поддержка, наши коллеги со всему мира передают нам коммунальную технику. Репутация ЖКС была сознательно подорвана для снижения конкуренции, и наша задача – сделать так, что они снова стали мощными и предоставляли населению качественную услугу», — заявил мэр.

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В своем выступлении Анна Позднякова выделила три основных направления в своей работе: энергетика, переработка мусора и бомбоубежища.

Как сообщала «Одесская жизнь», на территории двух крупных котелен КП «Теплоснабжение города Одессы» установят мини-электростанции, которые работают на газе и обеспечат в отопительный период потребности котельных в электроэнергии.

 

 

 

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