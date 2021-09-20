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Какие квартиры в Одессе сложнее всего сдать в аренду?

Какие квартиры в Одессе сложнее всего сдать в аренду?

Одесситы знают, что если не удалось сдать квартиру по выгодной цене в сентябре, то потом можно долго «ждать у моря погоды», пока не найдутся арендаторы. Либо придется снижать цену.

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Давайте посмотрим, какие квартиры не пользуются популярностью в Одессе.

Площадь квартиры влияет на ее популярность?

Влияет. Квартиры с большой площадью сдавать труднее, чем однушки или двухкомнатные. И не важно, посуточная аренда или долгосрочная. По словам одессита Алексея, который занимается сдачей квартир в аренду, его трехкомнатную квартиру сдать намного сложнее. Хотя она и находится в районе пляжа «Аркадия», спрос на нее небольшой. Туристы приезжают семьями по 2-3 человека и не готовы тратить деньги на большую жилплощадь.

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Если смотреть на сайтах объявлений, то большие квартиры в Центре сдают по комнатам, а не целиком. Особенно это заметно в домах «дореволюционной» постройки — там не только квартиры сдают по комнатам, но и комнаты сдают по частям. Обустраивают различные перегородки, делают выделенный санузел и вход.

Квартиры у моря самые востребованные?

Квартира у моря

Совсем не обязательно. Квартиры с видом на море или в Приморском районе хорошо сдаются посуточно в летний период. В «холодное» время года они не такие популярные. Жилье снимают в основном студенты и молодые семьи, поэтому здесь важна близость к ВУЗу или работе.

Специалист компании «Гефест» Ангелос Маракис считает, что квартиры, которые «работают» круглый год в сегменте долгосрочной аренды находятся в Центре и в районе 5-й станции Большого Фонтана, потому что это место считается «университетским».

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Чем дальше квартира от парков, школ, детских садов, остановок общественного транспорта и супермаркетов, тем сложнее будет найти жильцов, которые согласятся жить в «такой глуши».

Интерьер квартиры и наличие бытовой техники играет роль?

Аренда квартир

Конечно. Чем меньше квартира «нафарширована» бытовой техникой и мебелью, тем ниже будет цена и меньше спрос. Принято считать, что квартиры с «бабушкиным» ремонтом хуже сдаются в аренду. Но сейчас таких квартир становится все меньше. Каждый собственник старается сделать минимальный косметический ремонт, чтобы привлечь арендатора. Ведь неисправная сантехника или неприятный запах в квартире могут запросто отпугнуть арендаторов.

Холодильник, стиральная машина и телевизор — это практически обязательный набор в любой съемной квартире, даже с «советским» ремонтом. А вот пустые квартиры, которые вообще без мебели и бытовой техники, сдать намного сложнее. Ведь очень мало арендаторов переезжают на новое место с полным набором мебели и техники.

Мы уже рассказывали о том, как снять жилье в Одессе и не пострадать при этом.

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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