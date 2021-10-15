Какие квартиры в Одессе лучше обходить десятой дорогой? Как проверить продавца? Какие скользкие моменты бывают в договоре с застройщиком?

«Одесская жизнь» отвечает на ваши вопросы.

Какие квартиры в Одессе лучше не покупать?

Сложно сказать. Кому-то нравятся дореволюционные квартиры с четырехметровыми потолками, а кто-то терпеть не может все старое и предпочитает новостройки. Но проблемы встречаются везде.

В советские времена одесситы готовы были простить строителям кривые стены и неудобные планировки. Жилье тогда выдавали бесплатно, а в очереди за ним стояли годами. Но сегодня ситуация ничуть не лучше: в новостройках тоже кривые стены и после дождя вода попадает внутрь квартир. Многие инвесторы благодарят застройщика уже только за то, что он сдал жилье в эксплуатацию и никуда не сбежал с деньгами.

Купить квартиру в Одессе на вторичном рынке — это то еще приключение. При ближайшем рассмотрении, величественные полуколонны в домах 19 века могут опираться на камыш, а гипсовые барельефы держатся на честном слове и маленьких гвоздиках. Одесские же хрущевки славятся своими кривыми стеновыми панелями производства Одесского домостроительного комбината. Поэтому нужно быть очень внимательным при выборе жилья.

Более подробно о проблемах новостроек и старого фонда читайте в нашем материале: Какие дома в Одессе построены «на соплях»?

Как понять, что квартира проблемная или что у продавца не все в порядке с законом?

Некоторые одесские риэлторы предлагают за определенную плату «пробить» квартиру на наличие проблем. Но любой человек может сделать это самостоятельно — не выходя из дома и не имея «нужных» знакомств. В Украине уже давно открыт доступ к электронным реестрам, просто об этом мало кто знает.

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Например, если продавец квартиры имеет кучу долгов и попал в Единый реестр должников, то лучше отказаться от покупки. Это накладывает на него ряд ограничений. Продавцу квартиры могут отказать в совершении нотариальных действий. Но дело даже не в этом. Суд может признать договор купли-продажи недействительным, ведь собственник находился в сложных жизненных обстоятельствах. А это основание для пересмотра договора.

Более подробно о том, какие бывают электронные реестры и на что обратить внимание при поиске информации, читайте в нашем материале: Как самостоятельно проверить квартиру в новостройке онлайн.

Как правильно заключить договор с застройщиком?

Когда вы подписываете договор с застройщиком, то дом еще не построен. Поэтому важно, чтобы в договоре были учтены все риски, иначе можно остаться без денег и без жилья.

Обычно, застройщики прописывают в договоре штрафы для покупателя за просрочку по платежам. А вот для себя застройщик никаких штрафов не предусматривает. Нужно внимательно смотреть на эту часть договора. Если вы опоздаете с оплатой, то вас накажут деньгами, а если застройщик затянет со сроками, то ему за это ничего не будет.

Кроме того, застройщики любят включать в текст свое право в одностороннем порядке разрывать договор. Обратите на это внимание, ведь купить квартиру в Одессе на стадии котлована — это риск для инвестора. Не забывайте, что если объект не будет достроен или его признают убыточным, то вы можете потерять свои деньги. Такова плата за риск.

Более подробно о скользких моментах и «стоп-словах» в договоре, читайте в нашем материале: Проверка договора с застройщиком — на что обратить внимание при покупке квартиры.

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