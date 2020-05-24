Рынок жилья во время карантина: есть ли у одесской недвижимости иммунитет к коронавирусу?

Рынок недвижимости быстро реагирует на внешние раздражители. В период карантина цены на квартиры снизились, причем, как на аренду, так и на покупку новостроя.

Риэлторы утверждают, кто не побоялся купить квартиры в карантин, уже сейчас на них заработали хорошие дивиденды, поскольку ограничения снимают и выгодные акции с недвижимостью тоже проходят.

Что сейчас происходит на рынке недвижимости в Одессе?

Карантинные вклады в недвижимость

В период карантина стоимость квадратного метра почти не изменилась, но было выгодно покупать квартиры у строительных подрядчиков.

– Все компании делали акции. Кто-то фиксировал курс в гривне и квартиры выходили дешевле на 1500$, а то и на 2000$. Также были 5% скидки при полной оплате, – рассказывает сотрудник агентства недвижимости «Доминанта» Галина Гурская.

Получается, что люди, которые не боялись вложить деньги в недвижимость, поймали куш, так как сейчас квартиры стали продавать по прежней стоимости.

– Сегодня цены в Приморском районе на первичном рынке жилья составляют от 750$ до 2500$ за м2, в Малиновском районе – 700-1200$ за м2, в Киевском районе от 650$ до 1300$ за м2. Самый большой спрос на однокомнатные и двухкомнатные квартиры, – говорит Галина Гурская.

По словам эксперта, в период карантина спрос на первичную недвижимость вырос.

– Люди вкладывают свои деньги в крепкую валюту, которая всегда будет ценной.

Кроме того, поменялось, подход к работе – перешли в онлайн. Галина отмечает, что это было не очень удобно.

– Многие покупатели любят все посмотреть вживую. Кто-то ехал смотреть квартиры, не боясь карантина, в таком случае мы соблюдали все правила. А кто-то ждал, пока пройдет карантин, в итоге, сейчас потеряли скидки и акции.

Простой на рынке «вторички»

Последние несколько лет на рынке вторичной недвижимости в Одессе наблюдался стабильный рост. Так, за 2019 год стоимость квартир выросла в среднем на 5%, в особенности это касается Суворовского района.

– В 2019 году мы наблюдали настоящий бум спроса, — объясняет эту статистику риелтор с 16-летним стажем Светлана П. — Желающих купить квартиру в Одессе было больше, чем тех, кто хотел продать. Кроме того, застройщики подняли цены на первичном рынке, и это, в свою очередь, привело к повышению стоимости квадратного метра на вторичном.

Светлана поясняет, на ситуацию повлияло и то, что в декабре гривна укрепилась к доллару – на 19%, побудив украинцев инвестировать свои средства. Однако ситуация резко изменилась в марте 2020 года.

В связи с карантином на рынке недвижимости Одессы наступил «ледниковый период». Именно так описывает ситуацию риэлтор.

– Активность на вторичном рынке недвижимости очень сильно снизилась. Как на базаре в понедельник, когда практически никого на рынке нет, а кто есть – не покупает, а только пробует. Купить недвижимость вообще нет желающих, – рассказывает Светлана.

Причин этому множество. Люди не спешат тратить деньги в условиях нестабильности. Сложности испытывают малый и средний бизнес — а это основная доля покупателей недвижимости. Более того, рынок вторичной недвижимости рискует упасть глубже остальных отраслей экономики.

– Маловероятно, что люди после полной отмены карантина сразу бросятся скупать недвижимость. Сейчас у большинства украинцев происходит финансовый отток, поэтому деньгам на квартиры просто неоткуда взяться, — подытожила риелтор.

Лотерея на съеме

Цены на рынке аренды жилья уже давно медленно ползли вверх, особенно в нашем городе, но пандемия изменила ситуацию. Снять квартиру в Одессе в период карантина можно было на 500-1000 грн. дешевле. Бюджетная «однушка» в спальном районе Одессы до карантина стоила от 5000 грн., в период карантина за такую же просили и 4000 грн.

Это подтверждает одесситка Наталия Захарова, которая искала для себя квартиру в этот период. Она нашла объявление об аренде на популярном среди одесситов сайте объявлений olx.ua. Договорилась, что на период карантина за съем квартиры будет платить 6000 грн., внесла залог. А дальше история развивалась так:

– В день заезда, когда мы с ребенком и вещами уже были на месте, оказалось, что стоимость квартиры выросла до 8 тысяч, потому что именно в этот день наш мэр объявил об отмене карантинных мер, – вспоминает женщина.

Риелторы этого объекта сказали, что договоренности были выдержаны. При этом предложение в 7 000 грн. за квартиру их не устроило, а Наталии было сказано: «Все жалобы в Спортлото». Женщина с вещами и маленьким ребенком была вынуждена срочно искать хоть какое-то жилье.

– Там же обзвонила всех риэлторов. Квартир очень много, но они все «убитые». Арендодатели зачастую не хотят приводить квартиры в надлежащий вид. Пришлось хватать, что есть, посмотрев только фото. Квартира оказалась сырой и холодной, чтобы постирать, шланг от машинки должен стоять в определенном положении. И, в первый день у нас взорвался смеситель в ванной, потому что оказалось, что его нельзя двигать, – рассказала об уровне жилья одесситка

Потому женщина советует выбирать съемное жилье, лично посещая предполагаемую квартиру.

Ценовые качели

Сейчас Наталия снова в поисках жилья. Говорит, что к лету цены на аренду снова выросли и стали даже выше, чем до карантина.

– Те квартиры, которые стоили до карантина по 6000 грн., возросли до 8000 грн. Двушки с хорошим ремонтом за 8000грн. возросли до 11000 грн., – приводит пример Наталия.

Мы тоже проанализировали цены на аренду и жилья на сайтах недвижимости Одессы.

Съем квартиры в среднем обойдется:

Однокомнатная – 7000 грн.

Двухкомнатная – 10000 грн.

Трехкомнатная – 15000 грн.

В новостроях аренда стоит ощутимо дороже:

Однокомнатная – 8000 грн.

Двухкомнатная – 13 500 грн.

Трехкомнатная – 22000 грн.

Эксперты не берутся прогнозировать, насколько поменяется рынок недвижимости в ближайшее время, так как на него влияет множество событий: например, скорость выхода из карантина, «пассивный» летний сезон. Но при оптимистичном сценарии, стабилизация ситуации возможна к осени.

Посуточно стабильно

А вот посуточная аренда квартир остается на том же уровне и очень разнится в зависимости от района города и близости к морю.

Так, в Суворовском районе снять однокомнатную квартиру можно от 350 грн. в сутки, двушки – в диапазоне 400-500 грн./сутки, а трехкомнатные апартаменты стартуют от 600 грн./сутки.

Приморский район – один из самых дорогих в Одессе. Поэтому цены тут стартуют от 600 грн./сутки за однокомнатную квартиру. Аренда квартир-студий в домах вблизи моря – порядка 1000 грн./сутки. Такая же стоимость двухкомнатных квартир в центре.

Киевский район порадует многообразием вариантов. Однушку тут сдадут от 400 грн./сутки. Двухкомнатные квартиры обойдутся в 600 грн./сутки, а трехкомнатные — 700 грн./сутки. Однако в новых домах даже однушки будут стоить дороже и могут достигать 700 грн./сутки.

Малиновский район – самый бюджетный вариант, поскольку он расположен вдали от моря. Однокомнатную квартиру можно найти в пределах 300 грн./сутки. Двухкомнатную – 450 грн./сутки, а трешка встанет в 550 грн./сутки.

Фото: 24 канал

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