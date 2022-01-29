Ледокол «Ноосфера» отправился из Одессы в свой первый рейс в Антарктиду

28 января в 18:55 ледокол «Ноосфера» отправился из Одесского порта в свой первый рейс в Антарктиду. Более четырех месяцев будет длиться поход. За это время судно дважды пересечет Атлантику, проведет ряд исследований, заберет полярников с Антарктической станции «Академик Вернадский».

Экипаж корабля состоит из 26 человек. Среди них есть украинцы и иностранцы, работавшие на Британскую антарктическую службу.

Кроме того, в Антарктиду «Ноосфера» повезет членов научной экспедиции. Они должны заменить работников на Украинской арктической станции «Академик Вернадский».

— Конечно, тяжело. У нас большие переходы, работа в тяжелых условиях, отсутствие каких-либо портов, будет постоянная работа с краном. Перегрузка – это очень тяжело. Это судно просто замечательное, оно построено людьми для людей. Здесь все сделано, чтобы человеку было удобно, комфортно и безопасно работать, – рассказал член экипажа Алексей.

Что везут украинским полярникам на ледоколе?

Первая остановка рейса состоится в порту города Пунта-Аренас в Чили. Там на корабль загрузят дополнительное оборудование и припасы, после чего ледокол отправится к полярной станции «Академик Вернадский». Также исследователи будут изучать биоразнообразие и состояние морской воды в прибрежной зоне Антарктиды.

— Мы завозим людей, которые будут зимовать там следующий год и полностью все запасы на этот год. Это начиная от 140 тонн горючего и продолжая запасами продовольствия и медикаментов. Также взяли два новых снегохода, две новые мощные моторные лодки. У нас есть две морозильных камеры на — 80 градусов и в этих камерах едет вакцина Pfizer. Потому что те, кто сейчас на станции, они не вакцинированы. На момент, когда они вылетали туда, в стране нереально было достать вакцину, — поделился деталями содержания груза директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Он отметил, что по плану рейс продлится до мая 2022 года. Перед отбытием в Украину, «Ноосфера» снова сделает остановку возле Академика Вернадского, чтобы забрать часть ученых.

Ледокол «Ноосфера» отправился в свою первую экспедицию в Антарктиду под украинским флагом. С причала Одесского морского порта судно отшвартовали в 18:55.

По материалам «Суспільне. Одеса»

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Напомним, ранее ледокол «Ноосфера» принадлежал Великобритании и назывался James Clark Ross. А в 2021 году его за символические 5 млн долларов приобрела Украина для доставки людей и грузов на антарктическую станцию «Академик Вернадский» а также для проведения научных исследований мирового океана.

Научно-исследовательское судно «Ноосфера» презентовали 29 октября 2021 года. На церемонии переименования присутствовал президент Владимир Зеленский.

Ранее мы писали о том, что «Ноосфера» снова стоит в Одесском порту.

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Фото и видео «Суспільне. Одеса»

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